La patada viral de Hernán Menosse a su excompañero Ruben Bentancourt en la que Liverpool reclamó expulsión

Apenas habían pasado los 40 minutos de partido y Deportivo Maldonado ganaba 1-0 frente a Liverpool en el marco del cierre de la décima fecha del Torneo Apertura. Ruben Bentancourt había bajado varios metros para ir a buscar la pelota y Hernán Menosse trepó en el campo, precisamente para seguir su marca.

Aunque con el delantero de espalda y lejos del arco defendido por Diego Segovia, el defensa realizó una dura infracción contra el atacante del negriazul que quedó sentido en el piso. Mientras tanto, el árbitro Santiago Motta le mostró tarjeta amarilla mientras los futbolistas del equipo que hace de local en el Parque Viera reclamaban algo más para Menosse.

¿El motivo? Que la infracción del defensa fue dura porque primero golpea a su rival con la rodilla en la espalda y luego pisa con los tapones detrás de su rodilla provocando que el delantero se quedara en el piso y desde allí fuera uno de los primeros en protestarle a Santiago Motta.

Más allá de que el árbitro cobró la infracción y le mostró amarilla al defensa, el VAR no actuó ante la posibilidad de evaluar si la jugada no ameritaba una sanción más severa, como una tarjeta roja. Jonathan Fuentes y Andrés Cunha, los árbitros encargados de la herramienta tecnológica le dieron continuidad al juego, Motta reanudó y Martín Campaña lanzó el tiro libre correspondiente.

Por este foul, Hernán Menosse no recibió la tarjeta roja -sino la amarilla- de parte del árbitro Santiago Motta ni del VAR en el partido disputado hoy entre Liverpool y Deportivo Maldonado. pic.twitter.com/1HC7EF78Rr — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 6, 2026

La jugada, rápidamente se hizo viral a través de las redes sociales haciendo referencia a la decisión que tomó el cuerpo arbitral y que protestó Liverpool por intermedio de sus jugadores en el campo de juego y los hinchas desde las tribunas.

Sin Hernán Menosse en cancha, porque fue sustituido para el inicio del complemento dejando su lugar a Nicolás Fuica, Santiago Motta mostró dos rojas en el complemento ya que una fue a Hernán Petrik por doble amarilla y la otra a Diego Zabala por una patada con el juego detenido, sobre el cierre de lo que fue triunfo 2-0 para los fernandinos.

Hernán Menosse y Ruben Bentancourt son rivales pero fueron compañeros cuando ambos compartieron plantel en Peñarol. Fue durante 2022 y estuvieron juntos durante 32 partidos, antes de que el delantero pase a Liverpool, con el que terminó saliendo campeón de la Liga AUF Uruguaya.