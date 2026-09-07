"La Justicia no interviene y la Policía solo reprime": la crítica de Trostchansky y postura de Peñarol ante incidentes

Peñarol debe presentar este lunes su defensa por los incidentes al final del clásico en el Estadio Campeón del Siglo ante la Comisión Disciplinaria de la AUF, y el delegado Julio Trostchansky aseguró que desde el club consideran que no hay lugar para una hipotética quita de puntos.

“Nuestra defensa se trata de mostrar todos aquellos elementos atenuantes. No digo que el club tenga que mirar para el costado, pero sí manifestar que el club cumplió con todos los pedidos que se hacen habitualmente para evitar este tipo de incidentes. Es donde realmente podemos actuar los clubes, en la prevención”, expresó ayer en el Polideportivo (Canal 12).

“Se publicaron videos con Diego Aguirre, el Indio Olivera y Maxi Olievra llamando al público para que el partido se desarrolle en paz”, ejemplificó, pero enfatizó en el hecho de que el partido “no tuvo ningún tipo de interrupción”. También en que el operativo de seguridad comenzó días antes y que estableció revisiones desde el jueves anterior, incluidas las “recorridas del grupo K9 con sus perros especializados en detectar cosas ilícitas”.

Admitió que sí esperan “algún tipo de sanción para el Campeón del Siglo”, pero: “No visualizamos realmente que haya posibilidad de quita de puntos”. Y argumentó: “Desde el punto de vista reglamentario, el partido transcurrió con total normalidad, en ningún momento se interrumpió el juego, el propio juez dentro de su informe no pone ningún elemento relativo a incidentes justamente por eso”.

El delegado aurinegro hizo énfasis en que hacen al club responsable por “acciones individuales”, y sugirió: “En lugar de penalizar a los clubes, la Policía debe ir a buscar a los individuos que cometen los incidentes, y que la Justicia defina para que los responsables realmente paguen”.

Por el contrario, cuestionó que “la Justicia en estos casos” no interviene, y que “la Policía únicamente toma acción de represión y, sobre todo en el Campeón del Siglo, exagerada”. Y en ese punto insistió: “Incluso tirando gases lacrimógenos desde afuera hacia adentro de la tribuna, lo cual constituye un enorme peligro y afecta a las personas que no participan de los incidentes”. Hubo detonaciones de balas de goma y gases lacrimógenos también en las tribunas Damiani y Guelfi.