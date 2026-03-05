La Copa Sudamericana toma forma: 23 equipos ya están en fase de grupos y así están los bombos para el sorteo

La Copa Sudamericana conoció entre martes y jueves 11 equipos provenientes de la primera ronda, que se suman a los 12 que ya habían ingresado directamente a la fase de grupos. A la espera del sorteo el 19 de marzo, 20 de los 32 equipos que integrarán los cuatro distintos bombos ya tienen confirmado su lugar.

Hasta el momento River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo, Racing, Grêmio, Olimpia, Santos, San Lorenzo, Red Bull Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco Da Gama, Tigre, Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Alianza Atlético, Barracas Central y Deportivo Riestra ya aseguraron su lugar en la fase de grupos, mientras que cinco saldrán de los partidos del jueves a la noche de la primera fase del certamen. Los cuatro restantes provendrán de la fase 3 de la Copa Libertadores, los que queden eliminados del máximo certamen continental, donde puede estar incluido Juventud.

Estos últimos irán al bombo 4 del sorteo de la segunda copa en importancia, mientras que el resto se definirá por el Ranking Conmebol que salió a fines del año pasado. Por los equipos que quedan en disputa, los uruguayos ya tienen definida su posición. Montevideo City Torque, que hasta ahora es el único clasificado, irá al tercer bombo, el cual hasta el momento tiene confirmados a Independiente Petrolero y Blooming, de Bolivia, Academia Puerto Cabello, de Venezuela, Audax Italiano, de Chile, y Deportivo Cuenca, de Ecuador. Es decir, que a ninguno de estos podrá enfrentarlos en fase de grupos.

De avanzar, Boston River estará ubicado igual que el Ciudadano, pero el que tiene una mejor posición en caso de pasar de ronda es Racing. El Cervecero tiene asegurado su lugar en el bombo 2, junto a tres rivales pesados como Millonarios, de Colombia, Vasco Da Gama y Red Bull Bragantino, de Brasil; además de Palestino, de Chile, y Caracas, de Venezuela. Además, si América de Cali avanza ante Atlético Bucaramanga, San Lorenzo también caerá al segundo pote.

Por su parte, Juventud, si cae a la Sudamericana, evitará estando en el bombo 4, a los tres que no clasifiquen en la fase previa de la Libertadores, a Alianza Atlético, de Perú, Barracas Central y Deportivo Riestra, de Argentina.

Así están los cuatro bombos

Bombo 1: River Plate (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), São Paulo (Brasil), Racing (Argentina), Grêmio (Brasil), Olimpia (Paraguay), Santos (Brasil), América de Cali (Colombia) o San Lorenzo (Argentina).

Bombo 2: San Lorenzo (si avanza América de Cali), Red Bull Bragantino (Brasil), Melgar o Cienciano (Perú), Palestino (Chile), Millonarios (Colombia), Caracas (Venezuela), Vasco Da Gama (Brasil), Racing (Uruguay)

Bombo 2 o 3: Atlético Bucaramanga (Colombia), Nacional (Paraguay), Tigre (Argentina).

Bombo 3: Audax Italiano (Chile), Blooming (Bolivia), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguay), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Cuenca (Ecuador), Independiente Petrolero (Bolivia).

Bombo 3 o 4: Macará u Orense (Ecuador).