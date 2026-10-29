Karma de Defensor, los minutos finales: perdió el 44% de los puntos en la mitad de los partidos del Clausura

Corrían 88 minutos en el Gran Parque Central y Defensor Sporting ganaba 2-0 frente a Nacional por la fecha 7 del Torneo Clausura. Los dirigidos por Mauricio Larriera venían de cortar una racha de cinco partidos sin ganar luego de vencer a Deportivo Maldonado y parecía que por fin se encarrilaban, pero el tricolor lo dio vuelta con goles Maxi Gómez (89’ y 91’) y el restante de Francisco Calvo a los 93’. Por el marco y la magnitud del rival, el Tuerto quedó apuntado, pero no fue la primera ni iba a ser la última vez que iba a dejar puntos sobre el final.

CIFRAS 16 puntos perdió Defensor Sporting en los últimos cinco minutos de partidos durante el Torneo Clausura. En seis de las 12 fechas disputadas, el Tuerto recibió goles en los instantes finales del partido y dejó escapar unidades. 9 goles recibió Defensor durante los últimos cinco minutos del partido en lo que va del torneo. 9 puntos suma el equipo violeta, sobre 36 posibles, en lo que va del Clausura.

De hecho, comenzó en la primera fecha del torneo. El Tuerto empataba sin goles con Montevideo Wanderers en el Franzini y a los 90 minutos el Bohemio se llevó el partido porque Facundo Labandeira pagó con la ley del ex.

Desde ese momento y hasta ese partido ante Nacional, a Defensor se le escaparon otras dos victorias. Cerro Largo le empató 1-1 en el Paladino por la tercera fecha con un gol de Alfonso de Luca a los 87 minutos y, en la quinta, con Central Español en el Palermo, Marcos Montiel rescató un empate para el palermitano a los 94'.

El Tuerto reaccionó luego de esa visita al Gran Parque Central ganó el clásico ante Danubio de local, pero dos partidos más tarde volvió a perder un partido increíble cuando recibió a Cerro por la décima fecha en el Franzini. Defensor ganaba 2-0 y tenía un jugador más, pero el Villero convirtió a los 77, 86 y 95 minutos (Miranda, Macelli y Morales) para quedarse con el partido que terminó con la renuncia de Larriera. Puede que esto exceda a los entrenadores.

Ya bajo el mando de Andrés Rodríguez, en la última fecha, Defensor ganaba 3-1 frente a Racing, pero una expulsión que derivó en un penal, lo comprometió y la Escuelita rescató un punto con un tanto de Juan Bosca a los 84 minutos.

En cifras, al Tuerto le ocurrió esto en seis de 12 fechas, recibió 9 goles y dejó 16 puntos por el camino; el 44% de las unidades en juego. En un panorama ideal, de haber conseguido todas esas unidades, estaría peleando el Clausura y en posición de copas internacionales. Actualmente esta lejos de esas posibilidades y puede estar comprometido con la permanencia de cara a la próxima temporada.

Kevin Dawson, arquero de Defensor Sporting, durante el partido ante Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal |El País

Coincidencias: misma vía y un reclamo al Colegio de Árbitros

Cada pensamiento o acción consciente puede generar una energía o consecuencia que vuelve al individuo, así lo explica el karma, y sin dudas que anímicamente los minutos finales no son fáciles para los jugadores de Defensor. Cuando se agotan los caminos para busca un resultado, el mejor recurso siempre es el centro “a la olla” y ese parece ser el verdadero karma violeta.

El gol agónico de Central, los tres que hizo Nacional y los tres de Cerro tienen un punto en común: un centro llovido al área del Tuerto que termina en un gol o en un penal. Siete de los 9 goles que recibió el equipo violeta en la hora repiten la fórmula: un centro llovido. Eso será trabajo para Andrés Rodríguez, entrenador interino. Pero esa no es la única coincidencia.

La dirigencia de Defensor acepta el mal momento del equipo, pero no quedó conforme con el arbitraje frente a los tricolores, reclamó un offside en el gol del palermitano y no estuvo de acuerdo con los penales sancionados ante Cerro y Racing. Aún ganando hubo protestas, como un tanto anulado en el clásico ante Danubio. El club presentó material audiovisual con varias jugadas al Colegio de Árbitros.