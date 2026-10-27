Defensor solicitó reunión con Colegio de Árbitros: "La reiteración de errores resultan difíciles de comprender"

"Los errores reiterados durante la temporada, sumados al descontento manifestado por distintos actores del fútbol, generan una preocupación que debe ser atendida", denuncia el comunicado publicado por Defensor Sporting este lunes por la noche.

El violeta informó que su Comisión Directiva mantuvo una reunión con el Colegio de Árbitros en la que presentó material audiovisual para exponer diversos reclamos por fallos arbitrales ocurridos durante el torneo. Según la institución de Punta Carretas, el propio organismo arbitral reconoció la validez de las jugadas presentadas.

A pesar de haber mantenido inicialmente una postura de reserva, el club decidió hacer pública su preocupación ante la reiteración de errores e interpretaciones que considera inexplicables y perjudiciales. En el texto, la Directiva remarcó que, si bien el equipo no se encuentra disputando objetivos de especial relevancia en este tramo final del año, cada encuentro impacta de forma directa en la planificación y en la tabla de la próxima temporada. "La reiteración de errores arbitrales y de interpretaciones que resultan difíciles de comprender, y que han perjudicado directamente a nuestra institución, nos obliga a expresar públicamente nuestra profunda preocupación", denunció el club.

De cara a las tres fechas restantes del campeonato, Defensor cuestionó los criterios de designación utilizados hasta el momento y exigió que las ternas designadas —tanto en campo como en el VAR— respondan a parámetros objetivos de rendimiento, capacidad y experiencia. Finalmente, la institución hizo hincapié en el esfuerzo económico que realizan los clubes para sostener la estructura arbitral y el VAR, por lo que exigió una evaluación profunda e integral del sistema una vez terminada la competencia, reclamando cambios concretos que estén a la altura de las exigencias del fútbol uruguayo.

Nacional, representado por Alejandro Balbi y Enrique Campos, se reunirá este martes con el Colegio de Árbitros para tratar este mismo tema.

El comunicado completo

Los jugadores de Defensor Sporting y Cerro ante la revisión del VAR. Foto: Sofía Berardi.

"Defensor Sporting Club informa que su Comisión Directiva solicitó, respetando los canales institucionales correspondientes, ser recibida por el Colegio de Árbitros, instancia en la que se expusieron diversos reclamos vinculados al arbitraje durante el presente torneo.

En dicha reunión, los representantes del Club presentaron material audiovisual con distintas jugadas ocurridas a lo largo de la competencia. Tras el análisis de las situaciones planteadas, el Colegio de Árbitros reconoció la validez de los reclamos formulados por Defensor Sporting.

En el marco de ese respeto institucional y en atención a la disposición del Colegio para recibir a nuestra institución, Defensor Sporting optó inicialmente por mantener la reserva sobre los intercambios y las discusiones allí mantenidas. Sin embargo, la reiteración de errores arbitrales y de interpretaciones que resultan difíciles de comprender, y que han perjudicado directamente a nuestra institución, nos obliga a expresar públicamente nuestra profunda preocupación. El respeto por los canales institucionales no puede confundirse con silencio indefinido ni con la aceptación de situaciones que entendemos inadmisibles.

Si bien, coyunturalmente, el Club no se encuentra disputando objetivos inmediatos de especial relevancia en la presente competencia y el desempeño deportivo general del año no fue el esperado, resulta imprescindible señalar que cada partido tiene consecuencias deportivas y repercusiones directas en la planificación y las condiciones de competencia de la próxima temporada. Por tanto, ninguna instancia del torneo puede considerarse irrelevante.

Asimismo, manifestamos nuestra profunda preocupación por los criterios utilizados por el Colegio de Árbitros para las designaciones en los partidos disputados por nuestra institución. Entendemos que estas decisiones deben responder a criterios técnicos debidamente fundamentados y a una evaluación objetiva de la complejidad y las exigencias de cada encuentro.

De cara a los tres partidos que restan, esperamos que las designaciones arbitrales, tanto para el equipo arbitral de campo como, muy especialmente, para el VAR, se realicen sobre la base de parámetros objetivos de rendimiento, experiencia y capacidad, garantizando las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de la competencia.

Defensor Sporting Club entiende que la situación del arbitraje uruguayo exige respuestas y decisiones concretas. Los errores reiterados durante la temporada, sumados al descontento manifestado por distintos actores del fútbol, generan una preocupación que debe ser atendida. Actualmente, todas las instituciones del futbol uruguayo contribuyen al sostenimiento de la estructura arbitral, incluyendo los árbitros, el VAR y los demás costos asociados a su funcionamiento. Este esfuerzo económico debería verse reflejado en una mejora sostenida de la calidad arbitral, algo que, a la luz de lo ocurrido durante la oresente temporada, no se evidencia.

Por ello, una vez finalizada la competencia, exigimos una evaluación profunda e integral del desempeño arbitral, de los criterios de designación y del funcionamiento del VAR. La reiteración de errores, la falta de mejoras perceptibles y el perjuicio ocasionado a las instituciones no admiten más dilaciones ni respuestas meramente formales. El fútbol uruguayo necesita cambios concretos, revisión de los criterios aplicados y decisiones acordes a la gravedad de la situación. La calidad del arbitraje debe estar a la altura de las exigencias de la competencia y del esfuerzo que realizan los clubes para sostenerlo.

Es responsabilidad de quienes conducen el sistema actuar en consecuencia".