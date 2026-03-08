Juventud vs. Nacional por el Torneo Apertura: horario, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional visita a Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas por el Torneo Apertura con la misión de jugar bien y ganar, una cuenta pendiente desde que arrancó la actual temporada. El partido se disputa desde las 17:00 horas y se podrá ver a través de DSports y los cables de Montevideo y el interior que acordaron con el consorcio Torneos-Directv. En streaming estará disponible en Disney+ y Antel TV, pero también mediante la plataforma digital de las empresas de cableoperadores que hayan firmado o tengan previsto firmar con Tenfield en los próximos días.

Después de caer 1-0 en el clásico ante Peñarol en el Gran Parque Central, los dirigidos por Jadson Viera pretenden volver a la senda triunfal sabiendo que la tabla no les da margen para perder puntos. Llegan con siete unidades en las primeras cuatro fechas y el desafío de convencer desde el funcionamiento y la eficacia.

Salvo el primer tramo del cruce ante Progreso en Durazno, donde el Bolso protagonizó desde la tenencia de pelota y generó sociedades peligrosas con laterales que se proyectaban y extremos bien abiertos, en el resto del Apertura no mostró una idea de juego aceitada.

En la mesa chica del club mantienen tranquilidad por considerar que la temporada recién empieza y que aún hay tiempo de sobra para ver la filosofía que Jadson Viera supo lucir en su Boston River.

Jadson Viera y Ribair Rodríguez en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

Con el correr de los partidos esperan ir potenciando el desempeño colectivo, y hoy tienen una oportunidad de oro frente a un pedrense que está enfocado en su llave de Copa Libertadores ante Deportivo Independiente Medellín y es probable que coloque un equipo alternativo dado que juega el jueves.

El cuerpo técnico del tricolor planea varias modificaciones en relación al clásico con una zaga renovada, el posible debut de Mauricio Vera y la primera titularidad de Nicolás “Diente” López en el Apertura. En el extremo izquierdo permanece la duda de si finalmente regresará Juan Cruz de los Santos o si mantendrá al juvenil Rodrigo Martínez, una de las joyas del club. Hay promesa de buen fútbol en Las Piedras.

Juventud vs. Nacional por el Torneo Apertura: horario, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Juventud: Nicolás Rossi; Ignacio Mujica, Martín Cáceres, Franco Risso, Agustín Pérez, Renzo Rabino; Facundo Pérez, Emanuel Cecchini, Gonzalo Gómez; Fernando Mimbacas, Marcelo Pérez.

DT: Sebastián Méndez.

Nacional: Luis Mejía; Juan Pintado, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido; Mauricio Vera, Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Nicolás López, R. Martínez; M. Gómez.

DT: Jadson Viera.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Carlos Barreiro y Javier Irazoqui.

Cuarto árbitro: Andrés Martínez.

VAR: Antonio García y Richard Trinidad.

Estadio: Parque Artigas

Hora: 17:00

TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming, Disney+ y Antel TV.