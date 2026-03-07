Los seis posibles cambios de Nacional para visitar a Juventud por el Torneo Apertura y un desafío pendiente

El Nacional de Jadson Viera tiene el foco puesto en elevar el rendimiento y volver a la senda triunfal mañana al visitar a Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas desde las 17:00 horas. El encuentro se podrá ver a través de DSports y los cables de Montevideo y el interior que acordaron con el consorcio Torneos-Directv. En streaming estará disponible en Disney+ y Antel TV, pero también mediante la plataforma digital de las empresas de cableoperadores que hayan firmado o tengan previsto firmar con Tenfield en los próximos días.

En el plano deportivo la caída en condición de local en el clásico ante Peñarol generó cierta preocupación, sobre todo porque el tricolor no pudo mostrar un funcionamiento aceitado ni generar varias situaciones de peligro real.

El cuerpo técnico del Bolso trabajó toda la semana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes buscando prolongar los minutos de buen juego que supo mostrar en la primera parte ante Progreso en Durazno, donde fue superior a partir de las incursiones ofensivas por las bandas. Luego padeció gran parte del partido ante Boston River y Racing hasta que llegó la derrota clásica como anfitrión.

Jadson Viera perfila un equipo titular con varias modificaciones, aunque hay dos que son obligadas: una por la transferencia de Julián Millán al Fluminense y otra por la lesión del capitán Sebastián Coates. Los encargados de suplirlos serán Agustín Rogel y el juvenil Tomás Viera, que escoltarán a Luis Mejía.

Juan Pintado y Camilo Cándido repetirían su lugar en la oncena, pero en el mediocampo hay grandes chances de que el técnico modifique el doble cinco dándole lugar a Mauricio Vera, reciente fichaje, y Agustín Dos Santos, una de las grandes promesas que tiene la institución.

Agustín dos Santos celebra su gol con Nacional frente a Cerro Largo en el Parque Saroldi. Foto: @LigaAUF.

Como extremo por derecha volvería a estar Tomás Verón Lupi, al tiempo que en la izquierda Juan Cruz de los Santos le ganaría la pulseada al pibe Rodrigo Martínez tras recuperarse de la lesión muscular que había sufrido el 11 de febrero ante Boston River.

Nicolás López, el goleador del equipo en 2025 con 24 tantos y seis asistencias, tendría su primera titularidad en el Apertura jugando unos metros más retrasado que Maxi Gómez, una pieza indiscutida en el once.