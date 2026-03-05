Juventud 1-1 DIM por Copa Libertadores: mirá el gol de Larregui para que el pedrense vaya con vida a Colombia

Juventud de Las Piedras igualó 1-1 ante Deportivo Independiente Medellín en el Gran Parque Central por la fase 3 de la Copa Libertadores. El equipo que conduce el argentino Sebastián Méndez no tuvo un buen primer tiempo en el que se fue 1-0 abajo por el tanto del uruguayo Enzo Larrosa, aunque en el complemento cambió la imagen y rescató la igualdad a través de un golazo de Bruno Larregui.

Ahora, la historia se definirá dentro de siete días en el Atanasio Girardot, a partir de la hora 21:30, (ESPN y Disney+). El ganador accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores y obtendrá un premio económico de tres millones de dólares, mientras que el perdedor pasará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana..

Primer tiempo

El uruguayo Enzo Larrosa celebra su gol en el partido entre Juventud de Las Piedras y DIM. Foto: AFP.

En los primeros minutos del encuentro se dio lo que se esperaba: Deportivo Independiente Medellín (DIM) tenía la pelota y buscaba inquietar el arco de Sebastián Sosa de la mano de Frank Fabra, quien se mostró como una amenaza por la banda izquierda aunque no llegó a finalizar de la mejor forma sus ataques.

Juventud tiene en claro lo que debía hacer: presionar a su rival en su campo de juego e intenta mandar la pelota al área. ¿Qué le faltó? Estar preciso con los centros, ya que no salieron de la mejor manera y, por lo tanto, no pudieron ser aprovechados por los delanteros.

El DIM estuvo muy cerca de marcar. Francisco Fydriszewski asistió muy bien a Fabra para dejarlo mano a mano con el arquero Sosa. Sin embargo, ese duelo se lo llevó el golero de 39 años para mantener el resultado igualado sin goles.

Gonzalo Gómez aguanta la pelota ante la marca de Frank Fabra. Foto: AFP.

Tras la pausa de la hidratación, Juventud tuvo su gran chance. Se originó porque Salvador Ichazo se confió, ya que se demoró en despejar, Bruno Larregui lo presionó y casi se lleva la pelota. El arquero uruguayo tuvo un poco de fortuna.

El DIM contó con su segunda situación de peligro en el partido. Luego de un pelotazo largo,

Fydriszewski se llevó el esférico, Barrandeguy —que lo marcaba— cayó al suelo acusando una infracción, pero el delantero siguió, definió y Sosa gestó una gran atajada. No obstante, el rebote fue de Enzo Larrosa para estampar el 1-0 en el minuto 32.

PEGÓ PRIMERO EL DIM: Enzo Larrosa estuvo justo donde tenía que estar y firmó el 1-0 vs. Juventud.



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Segundo tiempo

Enzo Larrosa y Rodrigo Chagas disputan una pelota en el partido entre Juventud y DIM. Foto: AFP.

En el minuto 52 Juventud de Las Piedras contó con la gran chance para igualar el partido: pelotazo largo del argentino Emmanuel Mas para que Bruno Larregui pisara el área y estrellara el esférico contra el palo. Y lo peor fue que Alaniz no pudo aprovechar el rebote porque su tiro fue bloqueado por el zaguero Jorge Ortíz.

Los dirigidos por el Gallego Méndez cambiaron el chip. Tomaron una postura más ofensiva en busca del tanto de la igualdad, aunque el pedrense no modificó su esquema de 4-4-2. Los laterales, Barrandeguy y Mas, pasaron a jugar más arriba con el fin de lastimar a sus rivales.

Volvió a avisar Juventud. Luego de una combinación en la que Larregui asistió a Fernando Mimbacas, quien no pudo definir, pero en su afán de restar Malcom Palacios casi marca en su propia meta el 1-1.

Sebastián Sosa festeja el gol del empate de Bruno Larregui ante el DIM. Foto: AFP.

El local no cesó. Rodrigo Chagas, una de las figuras de Juventud de Las Piedras, levantó la cabeza, lanzó un pase largo, no la despejó el defensor Malcom Palacios, Larregui le comió la espalda y sacó un potente disparo para marcar un golazo en el minuto 74.

¡¡SUEÑAN CON LA FASE DE GRUPOS!! Larregui anticipó a la defensa y marcó un verdadero golazo para el 1-1 de Juventud vs. DIM por la Fase 3 de la CONMEBOL #Libertadores.



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El DIM estaba golpeado. No sabía dónde se encontraba, en tanto que Juventud no aflojaba. Pues así casi se pone arriba en el marcador por un buen cabezazo de Mimbacas que reventó el travesaño de Salvador Ichazo.

Juventud 1-1 DIM

Hora: 21:30.

TV: ESPN y Disney+.

Estadio: Gran Parque Central.

Árbitro: Augusto Menéndez (PER).

Asistentes: Michael Orue y Jesús Sánchez (PER).

Cuarto: Kevin Ortega (PER).

VAR: Joel Alarcón y Alberth Alarcón (PER).

Juventud de Las Piedras: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas; Ramiro Peralta, Rodrigo Chagas, Gonzalo Gómez (64’ Alejo Cruz), Renzo Sánchez (71’ Fernando Mimbacas); Agustín Alaniz, Bruno Larregui. DT: Sebastián Méndez.

DIM: Salvador Ichazo; José Ortiz, Kevin Mantilla, Malcom Palacios (86’ Luis Escorcia); Esneyder Mena, Didier Moreno, Halam Loboa, Alexis Serna (76’ Hayen Palacios), Frank Fabra; Francisco Fydriszewski, Enzo Larrosa (76’ Francisco Chaverra). DT: Alejandro Restrepo.

Gol: 32' Enzo Larrosa (D), 74' Bruno Larregui (J).

Amarillas: 48' Malcom Palacios (DIM), 71' Halam Loboa (DIM), 85' Federico Barrandeguy (J), 88' Emmanuel Mas (J).