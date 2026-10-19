Juventud de Las Piedras vs. Peñarol, por la fecha 12 del Torneo Clausura, cambia de día, hora y escenario

La fecha 12 del Torneo Clausura tiene estipulado que uno de los partidos sea Juventud de Las Piedras ante Peñarol. Con el Pedrense como local, estaba todo fijado para que el encuentro se dispute en el Parque Artigas, pero en la noche de este lunes se confirmaron distintas modificaciones.

Es que el partido que se iba a disputar el sábado a las 16:00 en Las Piedras, finalmente pasa a disputarse el viernes 23 de octubre desde las 20:00 horas y en Montevideo ya que se jugará en el Estadio Centenario —según confirmaron a Ovación desde la Mesa Ejecutiva—, escenario donde jugó dos de los últimos tres partidos como visitante.

Más allá de que el último fin de semana fue visitante ante Liverpool en el Parque Viera, le había tocado ser visitante ante Racing y Montevideo City Torque en el Estadio Centenario, donde a su vez viene siendo local mientras cumple la sanción de no poder utilizar el Campeón del Siglo.

Este cambio, también implica que se modifique otro de los partidos de la fecha ya que el encuentro entre Defensor Sporting y Racing que se va a disputar en el Franzini, pasará a jugarse el sábado 24 de octubre desde las 16:00.

Así se juega la fecha 12 del Clausura

20:00 hs | Juventud vs. Peñarol

Estadio: Centenario

Sábado 24 de octubre

10:00 hs | Central Español vs. Albion

Estadio: Parque Palermo



| Parque Palermo 16:00 hs | Defensor Sporting vs. Racing

Estadio: Luis Franzini



| Luis Franzini 19:30 hs | Deportivo Maldonado vs. Danubio

Estadio: Domingo Burgueño

Domingo 25 de octubre