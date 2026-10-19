Juventud de Las Piedras vs. Peñarol, por la fecha 12 del Torneo Clausura, cambia de día, hora y escenario
El encuentro que se iba a disputar en el Parque Artigas, finalmente se jugará en otra cancha y además tampoco será el sábado, la fecha que se había estipulado.
La fecha 12 del Torneo Clausura tiene estipulado que uno de los partidos sea Juventud de Las Piedras ante Peñarol. Con el Pedrense como local, estaba todo fijado para que el encuentro se dispute en el Parque Artigas, pero en la noche de este lunes se confirmaron distintas modificaciones.
Es que el partido que se iba a disputar el sábado a las 16:00 en Las Piedras, finalmente pasa a disputarse el viernes 23 de octubre desde las 20:00 horas y en Montevideo ya que se jugará en el Estadio Centenario —según confirmaron a Ovación desde la Mesa Ejecutiva—, escenario donde jugó dos de los últimos tres partidos como visitante.
Más allá de que el último fin de semana fue visitante ante Liverpool en el Parque Viera, le había tocado ser visitante ante Racing y Montevideo City Torque en el Estadio Centenario, donde a su vez viene siendo local mientras cumple la sanción de no poder utilizar el Campeón del Siglo.
Este cambio, también implica que se modifique otro de los partidos de la fecha ya que el encuentro entre Defensor Sporting y Racing que se va a disputar en el Franzini, pasará a jugarse el sábado 24 de octubre desde las 16:00.
Así se juega la fecha 12 del Clausura
- 20:00 hs | Juventud vs. Peñarol
Estadio: Centenario
Sábado 24 de octubre
- 10:00 hs | Central Español vs. Albion
Estadio: Parque Palermo
- 16:00 hs | Defensor Sporting vs. Racing
Estadio: Luis Franzini
- 19:30 hs | Deportivo Maldonado vs. Danubio
Estadio: Domingo Burgueño
Domingo 25 de octubre
- 10:00 hs | Wanderers vs. Progreso
Estadio: Parque Viera
- 13:00 hs | Montevideo City Torque vs. Cerro
Estadio: Charrúa
- 16:00 hs | Cerro Largo vs. Boston River
Estadio: Ubilla
- 19:30 hs | Nacional vs. Liverpool
Estadio: Gran Parque Central
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