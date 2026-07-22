Justicia de Estados Unidos investiga a empresa relacionada con AFA y el organismo desmiente versiones de prensa

Mientras parte de la delegación de Argentina, subcampeona del Mundial 2026, arribó al país, algunos medios de comunicación locales se hicieron eco de una noticia extra-futbolística que tiene que ver con una investigación de la justicia de Estados Unidos que requiere información acerca de una empresa presuntamente empleada por la Asociación del Fútbol Argentino y la vinculación con algunos de sus dirigentes; entre ellos el presidente Claudio Tapia y su tesorero Pablo Toviggino.

El Tribunal de Distrito Sur del estado de Florida, Estados Unidos, solicitó información para una investigación preliminar sobre la empresa TourProdEnter LLC, presuntamente empleada por AFA como su agente comercial fuera de Argentina, cuyos tribunales también llevan adelante un caso contra Tapia y Toviggino por un presunto desvío de fondos.

Sobre el mediodía de este miércoles algunos medios como Infobae y Clarín divulgaron que el FBI había incautado los celulares y aparatos electrónicos de Tapia y otros directivos del fútbol argentino antes del viaje de regreso luego de la participación de la albiceleste en la Copa del Mundo y que los tribunales de Florida les requirieron comparecer ante la corte el próximo 30 de julio.

“Acabo de hablar con él, eso no ocurrió”, dijo el abogado Mariano Lizardo, defensor de Claudio Tapia, al medio La Nación. Por su parte Marcelo Rocchetti, defensor de Toviggino, indicó al mismo medio: “Mi defendido no recibió ninguna citación de la justicia nacional y de Estados Unidos”.

La Asociación del Fútbol Argentino, en sus cuentas oficiales, emitió un comunicado desmintiendo las versiones. "Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico", indicaron, acerca de la investigación que también comprende a Diego Adrián Lucero y Javier Faroni.

#Institucional Comunicado Oficial de la AFA ante versiones periodísticas maliciosas y falsas.



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Como contraparte, expresaron que también podrían iniciar acciones legales. “La AFA se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa que lesione los derechos de la institución o de sus autoridades”.

Entonces, ¿a quién está dirigida la citación? En el comunicado emitido por la Asociación del Fútbol Argentino aseguraron que “se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”.

Poco antes del inicio de la Copa del Mundo, el periódico Miami Herald afirmó que, tras una revisión de registros bancarios y comerciales en Estados Unidos, unos 40 millones de dólares procedentes de ingresos de la AFA habrían pasado por TourProdEnter hacia empresas, sin una justificación comercial aparente. El diario precisa que con parte de esos recursos, un matrimonio del sur de Florida vinculado a la empresa adquirió entre 2021 y 2025 cuatro propiedades en zonas residenciales de alto valor, citó la Agencia EFE.

Página web de TourProdEnter, la empresa que presuntamente está vinculada a la AFA. Foto: Captura

Los investigadores, de acuerdo a ese artículo del Miami Herald, analizaron si estas operaciones podrían constituir lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense. También indagaron otros posibles destinos de los fondos, como alquiler de jets y yates de lujo, empresas de deportes de motor y una compañía dedicada a servicios para caballos pura sangre.

En la investigación de los tribunales argentinos, la empresa TourProdEnter LLC -vinculada al productor teatral Javier Faroni- habría actuado como agente comercial internacional de la AFA, con representación exclusiva fuera de Argentina para la gestión de acuerdos de patrocinio y eventos, además de intervenir en el cobro de contratos en el exterior.

Por estos servicios, percibía una comisión del 30 % de los ingresos generados y otro 10 % por tareas logísticas. La Justicia en Argentina busca determinar si los fondos provenientes de esos contratos podrían estar vinculados con la compra de una propiedad en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares, cuya titularidad formal corresponde a terceros y sobre la que existen sospechas de haber sido adquirida mediante intermediarios por parte de Toviggino.

Con información de EFE y La Nación (GDA).