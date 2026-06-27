Justicia confirma proceso contra la Asociación del Fútbol Argentino, y su presidente Claudio "Chiqui" Tapia

Un tribunal de alzada de Argentina confirmó ayer viernes el procesamiento de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) así como de su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, en una causa en la que se investiga eventual fraude fiscal.

Los procesamientos habían sido dictados el pasado 30 de marzo por el juez Diego Amarante por la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social de más de 19.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares).

Con la ratificación del procesamiento por la Cámara en lo Penal Económico, al rechazar las apelaciones de la defensa presentadas el pasado 30 de abril, la causa dio un paso más hacia un eventual juicio oral.

Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos con motivo del Mundial de fútbol 2026, viaje para el que requirió una autorización judicial. Según medios locales, el fallo de ayer no afectaría su presencia en el campeonato.

Sede la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Foto: @afa

El fallo revoca a su vez los procesamientos del director general de la AFA, Gustavo Roberto Lorenzo; el secretario general, Cristian Ariel Malaspina; y su antecesor, Víctor Blanco Rodríguez, por considerarlos “prematuros”.

En marzo la AFA aseguró haber presentado “todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia”. EFE