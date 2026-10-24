Josema Giménez volvió al Metropolitano ovacionado: "Uno de los centrales más importantes que estuvo en Atlético"

José María Giménez pegó la vuelta al Metropolitano, pero por primera vez como rival del Atlético Madrid. La vuelta del defensor uruguayo fue con el reconocimiento de los hinchas luego de 13 años en el club desde el que está a préstamo.

Fue ovacionado en los primeros minutos del partido en el que Deportivo La Coruña cayó 1-0 con gol de Julián Álvarez, que anotó por primera vez ante su hinchada luego de la polémica tras su posible salida al Barcelona.

"Con trece temporadas como rojiblanco, conquistando cinco títulos ¡Josema Giménez!", sonó en los altoparlantes del estadio con los jugadores ya en la cancha. Josema Saludó a todos los hinchas que lo ovacionaron y aplaudieron al inicio del encuentro.

🇺🇾 Se viene abajo el Metropolitano para dar la bienvenida a Josema Giménez: "¡Uruguayo, uruguayo!"@AS_JesusColinos pic.twitter.com/51O9MKt1uV — Diario AS (@diarioas) October 24, 2026

"¡Uruguayo, uruguayo, uruguayo…", gritó el público, como antes había ovacionado su nombre cuando fue anunciado entre los titulares en el equipo de Antonio Hidalgo. El locutor enfatizó el nombre del ex Danubio y la gente retribuyó con aplausos.

Líder de la zaga compuesta por cinco hombres, su Deportivo no permitió ni un solo remate entre los tres palos en la primera parte, que se paró mejor que el rojiblanco. El inicio de la segunda mitad inclinó la balanza para el lado local, con el 1-0 de Julián Álvarez tras asistencia de Alejandro Grimaldo, aunque el equipo gallego llegó con chances hasta el final.

Aunque tiene dos años más de contrato firmados, hasta 2028, Giménez ya tiene asumido que su ciclo en el Atlético está acabado. Atrás quedan trece años de entrega constante. Los mejores de la vida futbolística de Giménez, más allá de los cinco títulos que ganó de rojiblanco (dos Ligas, en 2013-14 y 2020-21; una Europa League en 2018 y dos Supercopas, una de España en 2014 y una de Europa en 2018).

Llegó en 2013 con tan solo 18 años, procedente de Danubio, y se fue el pasado verano con 31. 384 partidos con el Atlético, cuatro Mundiales con la selección de Uruguay, momentos memorables de rojiblanco, en el que cumplió todas las etapas vitales de un jugador. Del aprendizaje a la cima.

Pancarta de los hinchas a José María Giménez. Foto: EFE.

En total, fueron 384 partidos con el Atlético y con Diego Simeone. "No lo puedo separar del rival que va a ser este sábado a la persona y al hombre que me ayudó, me acompañó y me contuvo dentro del vestuario por su compromiso con nosotros enorme. Soy un agradecido absolutamente a José. No tengo duda de que fue y es uno de los centrales más importantes que estuvo en el Atlético de Madrid desde que yo estoy. Lo queremos mucho, él lo sabe", declaró el técnico en la víspera.

Su primer partido con el Atlético fue el 14 de septiembre de 2013 contra el Almería en el Vicente Calderón. El último, fue el 29 de agosto en la victoria 3-1 contra el Sevilla.

Durante su era en el Atlético, las lesiones lo frustraron en algún tramo, sobre todo los últimos años. Y la competencia lo relegó a un segundo plano. Pasó de indiscutible a prescindible cuando nunca lo había sido. Hace un lustro que el Manchester City lanzó una oferta millonaria por él, por unos 80 millones, pero el Atlético rechazó su traspaso. Era un líder, indispensable, entonces y una leyenda, que será para siempre en el club. Del Vicente Calderón al Metropolitano.

"Es verdad que es duro después de trece años viviendo en una ciudad como Madrid y en un club que amo, pero entendía la situación del club. El Atlético necesitaba de mi ayuda, y como los quiero les iba a ayudar", expresó el pasado 3 de setiembre, dos días después de consumar su salida de la entidad, para abrir espacio salarial dentro de la plantilla.

"Desde el momento en el que salí, está claro que el Atleti es un paso que di a un costado. La gente ya sabe que no me va a tocar volver allí, es la realidad. Por eso, cada vez que vuelva allí me va a generar unos recuerdos que para mi vida son imborrables", expresó ya esta semana, cuando tomaba rumbo a un reencuentro "muy especial". Con el Atlético, con su afición y con sus excompañeros, con los que mantiene un "contacto diario" desde La Coruña.

Le tiene "muchísimo cariño al club y a su gente". "Ellos a mí también. Creo que traté de devolver ese cariño a través del esfuerzo y el trabajo que siempre me caracterizó dentro de la cancha", contaba Giménez, antes de su retorno al Metropolitano con el Deportivo.

Y tras el partido también dejó sus sensaciones. "Al final, esto es fútbol. Soy un peón de más de la gente que maneja todo este circo y mi fin es trabajar, jugar al fútbol, brindarle espectáculo a la gente. Agradecido a todo el amor y cariño que me brindó el Metropolitano. De corazón, muchas gracias. Lo voy a llevar siempre conmigo", declaró.

Giménez trató de aislarse del aspecto emocional del partido. "Trate de no centrarme mucho en situaciones, porque esto trastoca mucho y la cabeza juega malas pasadas. Vine a hacer las cosas de la mejor manera posible para ayudar al equipo y sacar un punto que no se pudo dar", explicó.

El Deportivo encerró al Atlético en el tramo final, incluso con una ocasión clara en los instantes finales de Kevin. "Al final, sin sumar no sirve de nada. El equipo hizo un gran trabajo ante un gran rival. Merecimos el empate, no se pudo conseguir y ahora a pensar en Copa el jueves y ya el siguiente partido, que tenemos que ganar", afirmó.

"Al final, son detalles puntuales los que te condenan. Es evidente que tienen mucha jerarquía arriba y que el gol ese nos penalizó. No bajamos los brazos y seguimos intentándolo. Merecimos el empate", concluyó.

Con información de EFE.