Jorge Fossati: qué cambió con los años, el crecimiento de Liverpool y cómo gestiona un plantel con figuras

Liverpool atraviesa la recta final de la temporada metido en la pelea y Jorge Fossati, acostumbrado a transitar todo tipo de escenarios a lo largo de su extensa carrera, procura que la expectativa que rodea al equipo no modifique la forma de trabajar que instauró desde su llegada.

En entrevista con Ovación, el entrenador habló del momento del negriazul, de cómo gestiona la ansiedad de un plantel que combina experiencia con juventud y dejó clara una premisa que intenta sostener independientemente de la posición en la tabla.

“Nosotros no le hemos cambiado el discurso desde que empezó. Nuestra filosofía es siempre la misma: el partido que viene es el partido más importante y así lo tenemos que tomar, sea contra quien sea”, afirmó Fossati, quien destacó la necesidad de buscar el crecimiento del equipo “partido a partido, con humildad y con autocrítica”.

Por eso, aunque Liverpool ingresó en un tramo determinante de la temporada, el técnico intenta quitarle presión adicional a sus futbolistas. “Somos conscientes de que está la recta final del Clausura y del año, pero nosotros lo seguimos tomando de la misma manera, sin otra presión que dar lo mejor de cada uno de nosotros. Esa es una exigencia que nos ponemos y que no se negocia”, remarcó el entrenador.

“El partido con Deportivo Maldonado no es un antes y un después”

Fossati tampoco compra la idea de considerar un partido puntual como una final anticipada. Entiende que la mejor forma de acercarse al objetivo es evitar cargar al plantel con una presión extra.

“Contra Deportivo Maldonado lo vamos a tomar de la misma manera que tomamos el primer partido del Clausura. Desde que estamos en Liverpool hemos tratado siempre de inculcar esa mentalidad y no presionarnos con cosas extras”, sostuvo.

Y añadió: “Sin pensar que el partido es un antes y un después. No es así”. Para Fossati, además, la paridad del medio local obliga a evitar cualquier exceso de confianza porque “todos los partidos son duros en el fútbol uruguayo”.

Facundo Barceló y Diego Romero festejan uno de los goles de Liverpool ante Colón por la Copa AUF Uruguay. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Cómo manejó Fossati un plantel con nombres importantes

Uno de los desafíos que tuvo desde su llegada fue administrar un grupo con futbolistas de experiencia y jóvenes que comenzaron a ganar terreno. Fossati aseguró que nunca prometió titularidades y que optó por transmitirle el mismo mensaje a todo el plantel.

“No hablé con nadie en especial, sino con el plantel en general. Fuimos bien claros”, explicó.

En especial durante el período de pases, cuando se les comunicó a los jugadores cuál sería la política del cuerpo técnico. “Nosotros no le prometemos la titularidad a nadie, nos parece que hacerlo sería mentir”, expresó.

Incluso aseguró que quienes entendieran que necesitaban buscar continuidad en otro lugar tenían libertad para plantearlo: “Los que están tienen que estar todos con la alegría de estar en Liverpool, con las ganas de dar el máximo todos los días. Después tocará, no tocará, jugarán más minutos, menos minutos”.

Fossati reconoció además que pretendía reforzar más al equipo, aunque varias incorporaciones solicitadas no pudieron concretarse. Rafael Haller terminó siendo el único refuerzo, mientras que el plantel sufrió varias salidas, entre ellas la venta de Kevin Amaro.

La conclusión que transmitió puertas adentro fue contundente: “A nadie se le da el lugar de ser titular indiscutido”.

“Tenemos que estar todos subordinando nuestros objetivos personales, que todos los tenemos: el más joven, el más veterano. Pero eso tiene que estar subordinado al objetivo general. Y si lográbamos eso, teníamos buena parte del camino andado”, señaló.

Diego Zabala celebrando uno de sus goles con Liverpool ante Progreso. Foto: Leonardo Mainé.

La evolución de Liverpool

El recorrido del equipo desde la llegada del experimentado entrenador también muestra una evolución. Fossati recordó que recibió a un Liverpool que venía de una situación diferente a la acostumbrada durante sus últimas temporadas y que eso repercutía dentro de la cancha.

“Generaba nerviosismo, generaba a veces apuros en los propios partidos, falta de tranquilidad”, explicó.

Con el paso de las fechas percibe un crecimiento: “Hemos crecido mucho en muchos aspectos. Hay aspectos que se ven y otros que no. No somos un equipo que da un gran espectáculo, pero sí creo que Liverpool tiene un equipo muy competitivo”, afirmó.

En ese camino, además, debió afrontar ausencias importantes. Una de ellas fue la de Renzo Machado, quien sufrió una lesión que Fossati vinculó al estado del piso del Estadio Charrúa. El delantero está cerca de regresar, aunque el cuerpo técnico pretende evitar cualquier riesgo de recaída.

A esa situación se sumó el particular problema sufrido por Thiago Brizuela, quien venía ganando minutos y respondió de buena manera cuando tuvo su oportunidad como titular, pero recibió un pelotazo en un ojo que lo obligó a detenerse. “Es raro, es rarísimo”, reconoció Fossati, quien aclaró que no sufrió una lesión de gravedad, aunque necesita tiempo antes de volver a la exigencia.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, saludándose con su colega Jorge Fossati. Foto: Leonardo Mainé.

¿Qué cambió del Fossati que empezó a dirigir al de hoy?

La extensa trayectoria del entrenador permitió también mirar hacia atrás. Desde aquella primera experiencia al frente de la quinta división de Peñarol hasta el presente pasaron décadas, países, selecciones, títulos y todo tipo de situaciones.

Sin embargo, Fossati asegura que existe algo que permanece intacto. “La pasión está siempre”, afirmó.

“Desde que dirigí la quinta de Peñarol en mi primera experiencia, y ni que hablar desde que empecé en Primera División dos años después con River, le pongo las mismas ganas, la misma seriedad”, aseguró.

Lo que sí le otorgó el paso del tiempo fue otra capacidad para gestionar determinadas situaciones durante los partidos: “La experiencia te va dando que hay cosas que te rebelan, pero que tenés que saberlas manejar para que no te saquen mentalmente de los partidos”.

Fossati entiende que algunas de sus convicciones futbolísticas permanecen desde sus comienzos, aunque eso no significa quedarse detenido en el tiempo. “Podemos hablar del fútbol de los 90, cuando empecé a ser entrenador, y ahora, y para mí hay cosas que no cambian”.

La evolución aparece en los detalles que fue incorporando después de miles de horas dentro y fuera de una cancha.

“Le vas metiendo a tu propia idea una serie de detalles que te va dando precisamente el correr de los partidos y el análisis posterior a cada partido”, concluyó Fossati, quien a sus 73 años mantiene intacta la pasión mientras Liverpool se ilusiona en una recta final en la que su entrenador pretende mirar únicamente hacia el próximo desafío.