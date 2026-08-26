Joaquín Papa clasificó a Independiente del Valle a cuartos de Libertadores, estiró su invicto y va por Flamengo

El Independiente del Valle de Joaquín Papa ratificó su superioridad sobre Deportes Tolima y selló este martes su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 con un triunfo 3-1 en Quito, redondeando una serie que dominó de principio a fin y que cerró con un global de 4-1.

Daykol Romero, Carlos González y Matías Perelló, a los 59, 70 y 90+5 minutos, respectivamente, marcaron los goles del negriazul en el estadio Banco Guayaquil, mientras que Junior Hernández, a los 84, anotó el descuento de los colombianos. Juan Viacava estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó.

El camino de los Rayados del Valle se empina ahora con un desafío de máxima exigencia: Flamengo, vigente campeón de la Libertadores y aspirante a conquistar su quinto título continental, será su rival en septiembre en los cuartos de final. De ese lado estarán Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y, por el momento, Nicolás de la Cruz.

“Esta victoria nos deja una felicidad muy grande, es producto de la ambición de los jugadores de no conformarse nunca y de siempre salir a buscar los resultados”, expresó Joaquín Papa al alcanzar 15 partidos invicto en todas las competencias, además de sacarle 23 puntos de ventaja al segundo en la liga local.

Y señaló: “Independiente es un equipo que sabe reaccionar bien ante bloques bajos y que también sabe contragolpear cuando lo presionan alto”.

Respecto al próximo rival, aseguró: “Vamos a ir con mucha ilusión y respeto a enfrentar a Flamengo, pero nadie nos quita las ganas de hacer historia”.

El partido

Como ya había ocurrido en Ibagué, Independiente del Valle manejó el partido con autoridad en la capital ecuatoriana. El equipo dirigido por el entrenador uruguayo monopolizó la posesión, administró los tiempos y redujo al mínimo las opciones de un Tolima que rara vez logró acercarse con peligro al arco defendido por Aldair Quintana.

Los ecuatorianos estuvieron cerca de abrir el marcador en la primera mitad, pero una sólida actuación del ex Peñarol Neto Volpi y varios remates que pasaron apenas desviados mantuvieron el empate sin goles al llegar al descanso.

La mejor versión de Independiente del Valle apareció tras el descanso. El dueño de casa elevó la intensidad, comenzó a encontrar espacios en campo rival y transformó en goles la superioridad que había insinuado durante buena parte del encuentro.

La apertura del marcador llegó a los 59' por medio de Romero, atento para aprovechar un rebote concedido por el arquero del Tolima tras un centro al área y empujar el balón a la red a quemarropa.

Ya en el tramo final, el paraguayo González firmó el 2-0 a los 70 al culminar un contragolpe con una certera definición tras recibir una pelota larga al espacio de Romero.

Tolima intentó aferrarse a la serie con un golazo de Junior Hernández (84') desde larga distancia, pero Independiente del Valle respondió de inmediato y, ya en el descuento, el argentino Perelló aprovechó los espacios de una defensa adelantada para sentenciar la eliminatoria.

"Todavía falta, hay que estar conscientes de lo que estamos logrando y esta victoria nos invita a fortalecernos y a trabajar duro para lo que viene en la Copa", afirmó González, autor de su séptimo gol en la presente Libertadores.

El paraguayo quedó así a solo dos tantos del máximo artillero del torneo, su compatriota Álex Arce, delantero de Independiente Rivadavia, eliminado en los octavos de final por Fluminense.

Con información de AFP.