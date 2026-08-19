Joaquín Papa: 14 partidos invicto en IDV, 22 puntos de ventaja en Ecuador y a un paso de cuartos de Libertadores

El extremo Aron Rodríguez anotó este martes el gol con el que el Independiente del Valle (IDV) de Joaquín Papa venció 0-1 al Deportes Tolima en Colombia en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, un resultado que acerca a los ecuatorianos a cuartos y que significa la victoria número 14 de manera consecutiva para el ex Liverpool.

El entrenador uruguayo atraviesa un gran momento en Ecuador, país al que llegó tras ser el mejor entrenador del fútbol uruguayo en la pasada temporada (2025) habiendo ganado el Torneo Apertura y llevado a Liverpool hasta las semifinales donde fue muy competitivo ante Peñarol. Desde entonces, ha demostrando que sus buenos resultados no eran casualidad.

Ya ganó un título con IDV, está primero en la LigaPro y le saca 22 puntos al segundo, que es Macará. Está en cuartos de final de Copa Ecuador y con la victoria de este martes se aproxima a clasificar a los cuartos de final en su casa.

Fiel a su estilo de bajo perfil, tras el partido Papa remarcó tener los pies sobre la tierra: “Los jugadores son los primeros en no conformarse, en acompañarnos en poner el foco en lo que queremos mejorar y no en el resultado. Obviamente que queremos el resultado, pero hay que concentrarse en seguir con los pies sobre la tierra para crecer. Tenemos mucho margen de mejora”, expresó.

El partido

En el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, los visitantes fueron superiores a un rival que tuvo muchas dificultades para crear oportunidades y que desaprovechó la pocas que generó.

Los colombianos salieron a buscar con todo el gol y tuvieron la primera chance en una buena jugada individual del atacante Jorge Cabezas Hurtado por el costado derecho, desde donde sacó un remate cruzado que pasó cerca de la portería de su compatriota Aldair Quintana.

Sin embargo, los visitantes abrieron el marcador en el minuto 11 cuando el volante Emerson Pata mandó un centro y Rodríguez, solo en el área, cabeceó para vencer la resistencia del portero brasileño Neto Volpi.

Los ecuatorianos dominaron el partido tras la anotación y los locales tuvieron muchas dificultades para hacer llegar el balón a los atacantes Cabezas Hurtado, Adrián Parra y Kelvin Flórez, que lucieron aislados y estuvieron bien controlados por sus rivales.

En la segunda parte, los locales casi empatan en el minuto 48 en un tiro libre cobrado por el lateral Junior Hernández que se estrelló en el palo izquierdo de Quintana.

Los anfitriones siguieron controlando el balón y pudieron quebrar pocas veces la defensa liderada por los centrales Mateo Carabajal y Richard Schunke.

Sin embargo, el empate casi llega un pase largo que llegó en el área al centrocampista Homer Martínez, que sacó un potente remate que despejó, de nuevo, Quintana.

El Independiente del Valle casi anota al contragolpe en una muy buena jugada en la que el paraguayo Carlos González, goleador del equipo en la Libertadores, sacó un remate a quemarropa que Volpi despejó como pudo.

Con información de EFE.