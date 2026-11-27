Uruguay se quedó con una victoria memorable frente a Canadá. Tras el triunfo Gerardo Jauri expresó su emoción en conferencia de prensa. Resaltó a un equipo que no deja de sorprenderlo, dijo que "hay calidad basquetbolística y mostró orgullo por "haber nacido en este paisito".

Además expresó que esta selección "aprendió a no ser menos que nadie" y destacó la "identificación" de los jugadores con el público.

"Fue un partido durísimo frente a una potencia basquetbolística. A mí no dejan de sorprenderme, sobre todo en la faz defensivo, como defienden desde lo táctico, pero también desde lo emocional, desde la postura. Eso construyó la victoria que creo que es justa cuando un equipo domina 38 minutos el marcador y el otro 51 segundos", comenzó reflexionando el DT.

Respecto a su proceso de trabajo expresó que "las ilusiones se van construyendo en el camino" y mostró orgullo por "la identificación" que tuvo el equipo "con el público". "No es casualidad, es por su postura, su sentir", manifestó.

Del equipo destacó "el sentimiento, la pertenencia, el compromiso, la alegría de estar" y si bien resaltó que eso "ayuda muchísimo", agregó que "además hay calidad basquetbolísica". "Hoy quedó demostrado frente a un gran equipo, un biotipo inusual para nosotros", declaró.

👉 Gerardo Jauri tras la victoria ante Canadá: " Como reflexión cada vez que uno vive estas instancias, dice: que lindo es haber nacido en este paisito"



La palabra del DT de Uruguay.@MarcelRigali pic.twitter.com/3pTwIdGSi7 — OVACIÓN (@ovacionuy) November 27, 2026

Jauri dijo que el puesto que ocupa es un "orgullo", expresó que es importante "ir a plantear partidos para ganar" y resaltó el trabajo redondo" que hizo el equipo.

Emocionado por el resultado, el DT reflexionó: "Cada vez que uno vive estas instancias, dice que lindo que es haber nacido en este paisito".

Además Gerardo expresó que el triunfo ante Canadá "hay que resaltarlo, no se da todos los días". "Nunca nosotros nos sentimos más que nadie, ahora aprendimos a no ser menos que nadie, hasta que la cancha nos lo demuestre. La cancha es lo que pone las verdades, no el resultado, el desarrollo del juego", concluyó respecto al presente de la Celeste.