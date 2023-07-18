Inter de Porto Alegre despidió al DT Mano Menezes y ya hay un candidato para dirigir a Sergio Rochet

El Inter de Porto Alegre, rival del River Plate argentino en los octavos de final de la Copa Libertadores, anunció este lunes la destitución del técnico Mano Menezes, quien fue seleccionador de la Canarinha.

El conjunto de Porto Alegre decidió prescindir de Menezes, que llegó al banco colorado en abril de 2022, tras empatar 0-0 con el Palmeiras el pasado domingo en la decimoquinta jornada del Brasileirao.

En ese encuentro, la hinchada del Inter abucheó el juego del equipo, lo que terminó por convencer a la directiva de que era el momento de un cambio de entrenador.

El club agradeció a los profesionales de la comisión técnica de Menezes "su dedicación, compromiso y trabajo durante este período, deseándoles suerte y éxito en la continuación de sus carreras", señaló la directiva en un comunicado.

El Inter reconoció que Menezes logró firmar una "sólida" campaña en el Brasileirao 2022, en la que terminaron segundos, por detrás apenas del Palmeiras, y encadenar una racha de 325 días sin perder en casa.

Sin embargo, empezó este curso de manera irregular y ahora marcha en la mitad de la clasificación del Campeonato Brasileño, si bien logró clasificarse como primero de su grupo para los octavos de final de la Libertadores, instancia en la que se medirá al River Plate.

Tras la salida de Menezes, el Inter anunció de forma rápida a su sustituto: el argentino Eduardo Coudet, quien ya entrenó al Internacional en 2020 con buenos resultados. El técnico argentino podría dirigir a dos uruguayos Sergio Rochet y Carlos de Pena. El arquero con pasado en Nacional no llegó a debutar con Menezes tras su destitución.

El partido de ida contra el poderoso equipo Millonario será el 1 de agosto en el estadio Monumental de Buenos Aires y la vuelta se jugará una semana después en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre.