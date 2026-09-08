Ignacio Alonso: en qué está el Mundial de 64 países, qué pasa con las Eliminatorias y la deuda con Marcelo Bielsa

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), habló este martes sobre la visita de Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, que fue recibido por Yamandú Orsi de cara a la final de la Copa Libertadores y al Mundial 2030.

Además, el líder de la AUF detalló en qué está el Mundial de 64 equipos, contó qué pasará con las Eliminatorias, habló de la deuda con Marcelo Bielsa e hizo referencia a la posibilidad de que Uruguay sea sede del Sudamericano Sub 20 en enero.

“Vino una comitiva de Conmebol para controlar el estado del Centenario para la final de la Copa Libertadores para ver cómo está en este momento respecto al 28 de noviembre, día en el que se jugará la final. Ahí estuvimos unos 40 minutos recorriendo canchas, vestuarios e instalaciones varias y el Estadio está muy bien”, comenzó diciendo Alonso en diálogo con “La Mañana del Fútbol” (El Espectador Deportes).

Consultado acerca de qué obras deben realizarse en lo inmediato en el escenario, el presidente de la AUF contó: “Hay que hacerle muy pocas cosas, alguna cuestión estética nomás vinculado con el tema del ploteo para sectores de hospitalidad. Lo que sí nos pidieron parar la cancha en algún momento para cuidar el piso, pero el campo de juego está muy bien. El Estadio Centenario tiene una base hoy que hace que la cancha esté muy bien, pero hay que cuidarla porque también va a estar el Papa ahí. Pero la mayor adaptación va a ser en materia de seguridad dependiendo quiénes sean los finalistas”.

“Si vienen dos hinchadas fuertes a la final de la Copa Libertadores, al país le van a quedar 80 millones de dólares en todas las áreas”, remarcó Alonso.

Respecto al Mundial 2030, el presidente de la AUF explicó: “Más allá de que la Conmbeol ha sido la impulsora de esto con la propuesta de 64 equipos que para nosotros es la puerta para lograr más partidos e incluso una serie, hay un equipo que está trabajando muy bien con Fernando Lorenzo a la cabeza desde el mes de abril tiene reuniones semanales y se han recibido inquietudes interesantes para financiar la obra del Estadio Centenario, se está trabajando en el formato y ha habido avances muy serios entre las autoridades. Hay un estado muy interesante y Conmebol como confederación anfitriona de esa fase inicial y responsable política hoy está con la cabeza en lograr los 64 equipos como fórmula del Mundial por única vez y hubo coincidencias con gente del fútbol en el pasado Mundial. Eso se va a definir en marzo, después de las elecciones de la FIFA. Sería para el país un logro extraordinario y sería en el Estadio Centenario, con otro tipo de piso para recibir partidos con más frecuencia”.

“Muchas selecciones asiáticas como China e India ven en el Mundial de 64 selecciones su oportunidad de volver a la Copa del Mundo”, agregó el dirigente.

De momento hay una interrogante respecto la presencia de Uruguay en las Eliminatorias y acerca de eso Ignacio Alonso contó: “En principio las Eliminatorias las vamos a jugar. Restan votar algunos detalles, pero la idea es que comience en junio o septiembre de 2027. Va a haber un incentivo deportivo para las Eliminatorias, pero hasta que no esté definido no quiero entrar en los detalles”.

Diego Forlán recibe la camiseta de la selección de Uruguay en manos de Ignacio Alonso. Foto: Estefanía Leal.

La chance de Uruguay para ser sede del Sudamericano Sub 20

Ignacio Alonso también habló sobre la posibilidad de que Uruguay sea sede del Sudamericano Sub 20 en enero: “Tenemos como contra que hay una saturación hotelera en una de las sedes que es Maldonado, pero creo que si se necesita que Uruguay participe como anfitrión, podríamos encontrar las posibilidades”.

“Con un poco de ingenio se puede y en ese caso lo podríamos hacer. En los próximos días se tiene que definir y depende de la voluntad de los 10 países, de quién puede hacerlo y quién no esta en condiciones. Hoy Colombia y Paraguay son las que tienen mejores posibilidades”, explicó Alonso, que sentenció: “Con ingenio Uruguay podría hacerlo porque el país creció mucho en la capacidad para tener lugares de entrenamiento respecto a la última vez que fue sede de un torneo de estas características”.

“Tenemos que considerar también que, si se juega acá, coincidide con el inicio del Campeonato Uruguayo y eso inhibe a algunas canchas donde se jugaría el certamen”, explicó el titular de la AUF.

Además, Alonso explicó la situación con la selección que irá a los Juegos Odesur y dijo: “No están dentro de las actividades oficiales y lo hacemos para apoyar al COU en su representatividad, pero no tenemos posibilidades de tomar jugadores de forma obligatoria y son muchos los días en los que los jugadores deben renunciar a sus equipos. Lo que si nosotros no podemos renunciar es a los micro ciclos con los jugadores de la selección, pero en este caso no podemos obligar a los clubes a ceder jugadores. Por eso dijimos pongamos una selección con jugadores que sí sean prestados”.

Marcelo Bielsa durante la conferencia de prensa en el Estadio Centenario tras el Mundial 2026. Foto: Estefanía Leal.

La deuda de la AUF con Marcelo Bielsa

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol evitó hablar en profundidad de la deuda que el organismo debe saldar con Marcelo Bielsa, quien tras el Mundial 2026 dejó de ser el entrenador de la selección.

“No hablamos de eso”, insistió Alonso, pero agregó: “Hay un saldo y va a llevar un tiempo. Desde julio no he hablado. Seguramente hable en próximamente”.

Por otra parte, Alonso se mostró muy conforme con los tres amistosos que jugará la Celeste en la fecha FIFA de setiembre y octubre y resaltó que pude haber un cuarto pero que no se quiere alterar el calendario ni la logística: “Para lograr el cuarto, tendríamos que ir con una muy buena posibilidad, que la tenemos, pero la estructura logística debe acomodarse y no generar inconvenientes”.