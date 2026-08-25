La Celeste de Diego Forlán tiene un tercer rival para la próxima fecha FIFA y la AUF trabaja por un cuarto partido

La selección de Uruguay, dirigida ahora por Diego Forlán, sumará un nuevo amistoso internacional en la próxima fecha FIFA, posterior a los partidos frente a Japón el jueves 24 de setiembre y frente a Corea del Sur el lunes 28 del mismo mes, durante la gira por Asia en la que el Cachavacha debutará oficialmente al frente de la Celeste.

El tercer partido sería el martes 6 de octubre en Calcuta, donde la selección enfrentará a la India. Según confirmó Ovación con el director de selecciones nacionales Jorge Giordano, ya "hay acuerdo en la parte deportiva", pero la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sigue trabajando por temas de contrato para hacerlo oficial.

De esta manera, la Celeste ya tiene tres amistosos internacionales confirmados para esa ventana de selecciones. El primero será ante Japón, el siguiente ante Corea del Sur y luego frente a la India. No obstante, las autoridades de la AUF están trabajando en la posibilidad de cerrar un cuarto partido amistoso para cerrar la gira.

La intención es concretar un encuentro con Indonesia como cuarto y último rival, en principio para el sábado 10 de octubre. No obstante, las partes todavía no llegaron a un acuerdo deportivo ni comercial. Si se concreta, Uruguay tendría cuatro encuentros internacionales programados entre fines de setiembre y comienzos de octubre.

Diego Forlán durante un entrenamiento de la selección uruguaya Sub 20 en el Complejo Celeste. Foto: AUF

Detalles de partidos contra Japón y Corea de Sur

El estreno de Diego Forlán como entrenador de la selección de Uruguay será en un lugar que conoce bien: Japón. La Celeste se medirá ante los nipones en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu, el jueves 24 de setiembre, desde las 19:05 horas locales, con una diferencia horaria de 12 horas más, por lo que serán las 07:05 de Uruguay cuando el juez pite el inicio del encuentro por lo que los locales (17° en el ranking FIFA) nombraron como la Copa Desafío Kirin 2026.

Cuatro días después, el lunes 28 de setiembre, Forlán tendrá su segunda prueba ante Corea del Sur, desde las 08:00 de la mañana de Uruguay en el Estadio Mundialista de Seúl. La selección con la que Uruguay empató 0-0 en Qatar 2022 se encuentra actualmente en el puesto 32° del ranking FIFA y jugará otros tres amistosos con Venezuela, Ecuador y Uzbekistán.

Ambos partidos amistosos serán transmitidos en vivo por AUFTV.