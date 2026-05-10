¡Hazaña! Huracán eliminó a Boca Juniors en la Bombonera en un alargue donde terminó con nueve jugadores

Huracán venció 3-2 a Boca Juniors en el tiempo suplementario en la Bombonera y lo eliminó de los cuartos de final del Torneo Apertura después de un partido electrizante, cargado de polémicas, expulsiones, penales y cambios hasta el final.

El Globo golpeó rápido en la Bombonera. A los 5 minutos del primer tiempo, Leonardo Gil aprovechó una pérdida de Milton Delgado, presionó alto junto a Lucas Blondel y definió cruzado para el 1-0. Desde entonces, Boca dominó gran parte del encuentro: presionó arriba, recuperó rápido y generó situaciones claras, aunque se encontró una y otra vez con Hernán Galíndez, la gran figura de la noche.

El arquero sostuvo la ventaja ante remates de Miguel Merentiel, Santiago Ascacíbar y Delgado. Incluso tuvo una acción salvadora, con mucho de fortuna, a los 18 minutos, cuando la pelota pegó en el travesaño y luego en su cara antes de salir. Boca también sufrió la lesión de Adam Bareiro, que dejó la cancha entre gestos de dolor a los 23 minutos.

Sobre el cierre del primer tiempo, Milton Giménez, que había ingresado por el paraguayo, convertía el empate, pero el gol fue anulado por offside tras una asistencia de Merentiel. Boca insistió durante todo el complemento, aunque con menos claridad. Huracán logró equilibrar el trámite y resistió lejos de Galíndez durante varios pasajes.

Cuando el partido parecía escaparse, llegó la igualdad. A los 45 minutos del segundo tiempo, Leandro Paredes ejecutó un tiro libre, Galíndez rechazó con los puños y la pelota rebotó en la espalda de Giménez antes de meterse en el arco. El VAR revisó la jugada y convalidó el 1-1 que llevó la serie al suplementario.

En el tiempo extra volvió el caos. A los 2 minutos del primer suplementario, Pablo Echavarría sancionó penal para Huracán por una infracción de Lautaro Di Lollo sobre Juan Bisanz. Óscar Romero, que había ingresado desde el banco, convirtió y puso el 2-1. Minutos después, el VAR llamó otra vez al árbitro por una mano de Di Lollo dentro del área. Echavarría revisó la acción y cobró un nuevo penal que Romero cambió por gol para el 3-1.

El cierre tuvo tensión extrema. Eric Ramírez vio la roja directa a los 17 por una dura infracción sobre Tomás Aranda y, en medio de los reclamos, Fabio Pereyra fue expulsado por protestar de manera desmedida. Especialmente porque apenas minutos antes Aryton Costa no vio roja por otra dura entrada de atrás. Huracán quedó con nueve jugadores, pero resistió.

Boca descontó a los 10 minutos del segundo suplementario con un cabezazo de Ángel Romero tras una mala salida de Galíndez y fue con todo en busca del empate. El propio Romero estuvo cerca del 3-3 y Huracán casi liquida la historia con una contra de Facundo Waller, que estaba acalambrado, que terminó afuera.

Así se retiraba Boca de la Bombonera, entre algunos silbidosManuel Cortina

El pitazo final dejó otro golpe fuerte para Boca en su estadio. El equipo de Claudio Ubeda sufrió su cuarta eliminación consecutiva en la Bombonera: cayó ante Alianza Lima en la Copa Libertadores a principios de 2025, frente a Independiente en los cuartos de final del Apertura pasado, contra Racing en las semifinales del Clausura del mismo año y ahora ante Huracán en los octavos del Apertura 2026.

Huracán, en cambio, celebró una clasificación histórica y enfrentará en cuartos de final al ganador de Argentinos Juniors-Lanús, que se atrasó debido a este encuentro. El equipo se fue con varios silbidos de la Bombonera.

La Nación / GDA