Paredes apuntó contra Ostojich, Boca perdió y hubo batahola: "El problema es cuando quieren ser más protagonistas"

Cruzeiro derrotó este martes con un gol del colombiano Néiser Villarreal por 1-0 a Boca Juniors, que jugó el segundo tiempo con 10 hombres por la expulsión del delantero paraguayo Adam Bareiro en el partido de la tercera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. Tras el partido varios de los futbolistas xeneizes se pronunciaron por la actuación del árbitro uruguayo Esteban Ostojich, quien fue bastante criticado por sus dos tarjetas amarillas al nueve paraguayo.

Ostojich enseñó varias cartulinas desde los primeros minutos y Leandro Paredes fue el primer amonestado por un empujón a Matheus Pereira. El campeón del mundo fue uno de los que se refirió a su actuación postpartido y apuntó contra él. "Sin duda se nos hizo cuesta arriba después de la expulsión, estábamos muy bien.... La acabo de ver, no es ninguna de las dos amarilla. Quedó a la vista del minuto cero cómo se comportó... Hicimos 80 minutos muy buenos defensivamente", comenzó el capitán de Boca.

Y subrayó: "Sin dudas el problema es cuando ellos (los árbitros) quieren ser más protagonistas que los jugadores”.

🗣️ "CUANDO EL ÁRBITRO QUIERE SER MÁS PROTAGONISTA QUE NOSOTROS ES UN PROBLEMA"



🎙️ Paredes analizó la derrota ante #Cruzeiro y se refirió al rendimiento de Ostojich.



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En esta misma línea, el DT Claudio Úbeda, expresó: “No quiero pisotear ni caerle por demás al árbitro, creo que a la vista de todos se vio cómo fue el arbitraje”, señaló. Y amplió: “En un partido de Copa Libertadores tan importante como este, con demasiadas amarillas tempranas para mi gusto, eso condiciona el resto”.

Antes del entretiempo el juez uruguayo ya acumulaba cinco amarillas y una roja. Miguel Merentiel fue titular y se retiró a los 62 minutos de juego para ser sustituido por Exequiel Zeballos.

El partido en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, plagado de faltas, se mantuvo estancado en la primera mitad por las trabas del esquema defensivo del equipo argentino y las escasas oportunidades de gol generadas por Cruzeiro, especialmente a través del ecuatoriano Keni Arroyo.

La expulsión de Bareiro casi al final del primer tiempo generó tensión en el campo pues el jugador se resistió a partir a los vestuarios. Con la salida del delantero, el equipo xeneize debió retrasar sus líneas, aguantar la presión y resignar sus opciones de ataque.

Para los locales, el panorama se despejó con el ingreso del colombiano Villarreal. A los pocos minutos de ingresar a la cancha, el delantero colombiano anotó el único gol del partido.

Cruzeiro siguió presionando y pudo ampliar la ventaja. Villarreal tuvo otra ocasión clara pero Brey consiguió atajar.

Boca, por su parte, buscó reaccionar con los ingresos de Zeballos y Figal, pero no consiguió encontrar el revulsivo.

El tramo final estuvo marcado por un clima caliente, con discusiones entre jugadores y varias tarjetas amarillas para ambos equipos. Al final de los 90 minutos el partido fue opacado por una pelea entre los jugadores de ambos equipos.

Paredes también se refirió a este episodio y sostuvo: “No nos gusta, pero hay que tener coraje cuando jugás once versus once y no cuando vas 1-0 y son once versus diez. Nada, cosas del partido. Quedan ahí”.

PAREDES FUE A BUSCAR A MATHEUS PEREIRA Y SE PICÓ EN EL FINAL DEL PARTIDO.



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El grupo de Boca

Con los mismos seis puntos, pero mejor saldo goleador, Cruzeiro alcanzó en la cima a Boca Juniors, que hoy vio esfurmarse un invicto con Claudio Úbeda en el banco que se extendió por 14 partidos.

El telón de la tercera jornada del Grupo D caerá el miércoles en Guayaquil con el partido entre Barcelona, colista sin puntos, y Universidad Católica, tercero con tres.

Con información de EFE.