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El País Ovación Fútbol

“Hacen cada pregunta boluda”: la explosiva conferencia del técnico Melgarejo tras el triunfo de Cienciano

El entrenador del conjunto peruano protagonizó un tenso y picante cruce con periodistas luego de vencer a Atlético Mineiro, con frases durísimas que se viralizaron rápidamente.

El País
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30/04/2026, 12:03
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Cienciano's Argentine head coach Horacio Melgarejo gestures during the Copa Sudamericana group stage football match between Peru's Cienciano and Brazil's Atletico Mineiro at the Inca Garcilaso de la Vega stadium in Cusco, Peru on April 29, 2026. (Photo by Miguel Marruffo / AFP)
MIGUEL MARRUFFO/AFP fotos

La victoria de Cienciano ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana no solo dejó tres puntos de oro en Cusco, sino también una de las conferencias de prensa más insólitas y calientes del año.

El equipo peruano consiguió un triunfo histórico ante uno de los gigantes de Brasil, pero el foco se desvió rápidamente hacia lo que ocurrió después del partido, cuando su entrenador, Horacio Melgarejo, explotó contra los periodistas en un ida y vuelta cargado de tensión.

Desde el arranque, el DT dejó en claro su molestia por algunas preguntas y marcó diferencias con el poderío económico del rival: “Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto… uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente a nuestro plantel, sino a los empleados, al cocinero, a todos”.

Sin embargo, el momento más caliente llegó cuando cuestionó directamente a la prensa, con frases que no tardaron en viralizarse: “Se nota que nunca jugaste al fútbol”, lanzó, visiblemente molesto.

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Lejos de calmarse, el entrenador redobló la apuesta y elevó el tono de la conferencia: “Algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad… ¿otra pregunta o me voy?”, disparó, incluso amenazando con abandonar la sala.

El intercambio tuvo picos de máxima tensión, con Melgarejo apuntando directamente contra los periodistas presentes: “Qué malos que son haciendo preguntas… hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. Yo soy malo como entrenador, pero ustedes dejan mucho que desear”.

También hubo lugar para ironías y respuestas descolocantes, como cuando comparó una pregunta con una situación personal: “Mi mamá hace 20 años tenía 70 kilos, ahora pesa 150… ya te contesté”.

Más allá del tono confrontativo, el DT también dejó un breve análisis futbolístico y reconoció que su equipo pudo haber ganado por una diferencia mayor: “Claro que todos queremos ganar por más goles, pero los jugadores son seres humanos, se equivocan, están cansados y el arquero de ellos también trabaja”.

El cierre no fue menos encendido: “Ganamos, un partido que estoy feliz y ustedes me hacen enojar. Una cosa de locos son”.

Así, en una noche que debía ser de celebración total para Cienciano, la conferencia de su entrenador terminó robándose toda la atención y convirtiéndose en uno de los momentos más virales de la jornada en la Copa Sudamericana.

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