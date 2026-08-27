Gustavo Tejera arbitrará el clásico Peñarol-Nacional: antecedentes y designaciones de la fecha 4 del Clausura

Se designaron los árbitros para la cuarta fecha del Torneo Clausura con la confirmación de que Gustavo Tejera encabezará el cuerpo de trabajo del clásico entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Sigli, mientras que Leodán González estará en el VAR.

Los Mundialistas serán acompañados por los líneas Nicolás Tarán y Carlos Barreiro, Federico Arman será el cuarto árbitro, mientras que Antonio García y Santiago Fernández también estarán en cabina.

El árbitro principal tiene récord neutro en el clásico, con dos triunfos por lado en los cuatro partidos que dirigió. Tejera viene de ser el encargado de pitar la última final en el Gran Parque Central donde el tricolor se impuso por 1-0 en un partido marcado por polémicas, principalmente por la no expulsión de Sebastián Coates por doble amarilla tras el gol anulado por offside, y por un penal que reclama el Carbonero sobre Leonardo Fernández.

También estuvo en el GPC en el recordado clásico del avión, donde Nacional se impuso 2-0 con goles de Brian Ocampo y Camilo Cándido que habían llegado en las últimas horas de disputar la Copa América.

Por su parte, los triunfos Carboneros fueron en partidos amistosos. Estuvo en el 1-0 en el Campus de Maldonado donde Ramón Arias anotó el único gol del encuentro, mientras que en 2019 dirigió el triunfo 2-0 de Peñarol en un partido marcado por las expulsiones de Luis Mejía y Fabián Estoyanoff en el primer tiempo. Agustín Canobbio y Gabriel Fernández fueron los autores de los tantos del triunfo 2-0.

Por su parte, Leodán González estuvo en el VAR dos veces en un clásico, ambos con festejo Mirasol. Estuvo en el del Apertura donde Matías Arezo le dio el triunfo a Peñarol en el Gran Parque Central, y en la consagración del aurinegro en la Supercopa Uruguaya a principios de año.

Como árbitro principal estuvo al frente en siete partidos, con leve historial a favor del tricolor. Nacional ganó dos encuentros, Peñarol uno y los otros cuatro fueron empates, con dos rojas en contra del Bolso y una del Carbonero.

Designación completa de la fecha

VIERNES 28

Wanderers vs. Central Español

Hora: 19:00

Estadio: Parque Viera

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Horacio Ferreiro, Marcos Rosamen

Cuarto: Leandro Lasso,

VAR: Diego Dunajec, Alberto Píriz

SÁBADO 29

Progreso vs. Danubio

Hora: 11:00

Estadio: Parque Paladino

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Andrés Nievas, Alberto Píriz

Cuarto: Santiago Motta

VAR: Christian Ferreyra, Javier Irazoqui

Boston River vs. Cerro

Hora: 14:00

Estadio: Parque Saroldi

Árbitro: Mathías De Armas

Asistentes: Agustín Berisso, Amador De Prado

Cuarto: Andrés Martinez

VAR: Andrés Cunha, Marcelo Alonso

Juventud vs. Deportivo Maldonado

Hora: 14:00

Estadio: Parque Artigas

Árbitro: Felipe Vikonis

Asistentes: Héctor Bergalo, Juan Álvarez

Cuarto: Elías Lorenzo

VAR: Diego Riveiro, Richard Trinidad

Defensor Sporting vs. Montevideo City Torque

Hora: 17:00

Estadio: Estadio Franzini

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Mathías Muniz, Federico Piccardo

Cuarto: Esteban Guerra

VAR: Yimmy Álvarez, Daniel Rodriguez

DOMINGO 30

Peñarol vs. Nacional

Hora: 15:30

Estadio: Campeón del Siglo

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Nicolás Taran, Carlos Barreiro

Cuarto: Federico Arman

VAR: Leodan Gonzalez, Antonio Garcia, Santiago Fernandez

Cerro Largo vs. Liverpool

Hora: 19:00

Estadio: Estadio Ubilla

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Nicolás Piaggio, Carlos Roca

Cuarto: Federico Río

VAR: Jonathan Fuentes, Horacio Ferreiro

LUNES 31

Racing vs. Albion

Hora: 15:30

Estadio: Parque Roberto

Árbitro: Hernan Heras

Asistentes: Pablo Llarena, Matías Rodríguez

Cuarto: Kevin Fontes

VAR: Daniel Fedorczuk, Mathías Muniz