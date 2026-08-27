Gustavo Tejera arbitrará el clásico Peñarol-Nacional: antecedentes y designaciones de la fecha 4 del Clausura
El Mundialista encabezará el cuerpo arbitral del partido en el Estadio Campeón del Siglo, con Leodán González en el VAR. El juez principal viene de dirigir la última final en el Gran Parque Central.
Se designaron los árbitros para la cuarta fecha del Torneo Clausura con la confirmación de que Gustavo Tejera encabezará el cuerpo de trabajo del clásico entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Sigli, mientras que Leodán González estará en el VAR.
Los Mundialistas serán acompañados por los líneas Nicolás Tarán y Carlos Barreiro, Federico Arman será el cuarto árbitro, mientras que Antonio García y Santiago Fernández también estarán en cabina.
El árbitro principal tiene récord neutro en el clásico, con dos triunfos por lado en los cuatro partidos que dirigió. Tejera viene de ser el encargado de pitar la última final en el Gran Parque Central donde el tricolor se impuso por 1-0 en un partido marcado por polémicas, principalmente por la no expulsión de Sebastián Coates por doble amarilla tras el gol anulado por offside, y por un penal que reclama el Carbonero sobre Leonardo Fernández.
También estuvo en el GPC en el recordado clásico del avión, donde Nacional se impuso 2-0 con goles de Brian Ocampo y Camilo Cándido que habían llegado en las últimas horas de disputar la Copa América.
Por su parte, los triunfos Carboneros fueron en partidos amistosos. Estuvo en el 1-0 en el Campus de Maldonado donde Ramón Arias anotó el único gol del encuentro, mientras que en 2019 dirigió el triunfo 2-0 de Peñarol en un partido marcado por las expulsiones de Luis Mejía y Fabián Estoyanoff en el primer tiempo. Agustín Canobbio y Gabriel Fernández fueron los autores de los tantos del triunfo 2-0.
Por su parte, Leodán González estuvo en el VAR dos veces en un clásico, ambos con festejo Mirasol. Estuvo en el del Apertura donde Matías Arezo le dio el triunfo a Peñarol en el Gran Parque Central, y en la consagración del aurinegro en la Supercopa Uruguaya a principios de año.
Como árbitro principal estuvo al frente en siete partidos, con leve historial a favor del tricolor. Nacional ganó dos encuentros, Peñarol uno y los otros cuatro fueron empates, con dos rojas en contra del Bolso y una del Carbonero.
Designación completa de la fecha
VIERNES 28
Wanderers vs. Central Español
Hora: 19:00
Estadio: Parque Viera
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Horacio Ferreiro, Marcos Rosamen
Cuarto: Leandro Lasso,
VAR: Diego Dunajec, Alberto Píriz
SÁBADO 29
Progreso vs. Danubio
Hora: 11:00
Estadio: Parque Paladino
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Andrés Nievas, Alberto Píriz
Cuarto: Santiago Motta
VAR: Christian Ferreyra, Javier Irazoqui
Boston River vs. Cerro
Hora: 14:00
Estadio: Parque Saroldi
Árbitro: Mathías De Armas
Asistentes: Agustín Berisso, Amador De Prado
Cuarto: Andrés Martinez
VAR: Andrés Cunha, Marcelo Alonso
Juventud vs. Deportivo Maldonado
Hora: 14:00
Estadio: Parque Artigas
Árbitro: Felipe Vikonis
Asistentes: Héctor Bergalo, Juan Álvarez
Cuarto: Elías Lorenzo
VAR: Diego Riveiro, Richard Trinidad
Defensor Sporting vs. Montevideo City Torque
Hora: 17:00
Estadio: Estadio Franzini
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Mathías Muniz, Federico Piccardo
Cuarto: Esteban Guerra
VAR: Yimmy Álvarez, Daniel Rodriguez
DOMINGO 30
Peñarol vs. Nacional
Hora: 15:30
Estadio: Campeón del Siglo
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Nicolás Taran, Carlos Barreiro
Cuarto: Federico Arman
VAR: Leodan Gonzalez, Antonio Garcia, Santiago Fernandez
Cerro Largo vs. Liverpool
Hora: 19:00
Estadio: Estadio Ubilla
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Nicolás Piaggio, Carlos Roca
Cuarto: Federico Río
VAR: Jonathan Fuentes, Horacio Ferreiro
LUNES 31
Racing vs. Albion
Hora: 15:30
Estadio: Parque Roberto
Árbitro: Hernan Heras
Asistentes: Pablo Llarena, Matías Rodríguez
Cuarto: Kevin Fontes
VAR: Daniel Fedorczuk, Mathías Muniz
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