Guillermo de Amores: la pausa para valorar cada vez que se pone los guantes y el desafío de Deportivo Maldonado

Para Guillermo de Amores fue la primera vez en su carrera que le tocó estar unos meses sin equipo después de la rescisión de contrato de forma anticipada con Millonarios. Fue una sensación rara, pero aprovechó los días para hacer cosas que habitualmente no puede, como llevar a sus hijos a la escuela, compartir más tiempo con ellos, viajar unos kilómetros para festejar el cumpleaños de su pareja y el suyo, pasear sin apuro por los campos de San Jacinto y estudiar. “Es extraño, es la primera vez que me pasa de estar tanto tiempo libre estando en condiciones óptimas desde lo físico. Convivís con emociones, te genera ansiedad no estar con un equipo, querés tener esa competencia diaria con los compañeros y poder ponerte los guantes y competir. Van pasando las semanas, vas especulando, te vas preocupando, pero muchas veces son cosas que vos mismo te ponés en la cabeza y no es la realidad de lo que está pasando. Se va agravando con el paso del tiempo, pero conversando en familia vas ganando tranquilidad y supe valorar el tiempo para hacer otras cosas”.

Mientras vuelve de Maldonado tras un día de entrenamiento en su nuevo club (el Deportivo) y de búsqueda de casa para alquilar, De Amores le cuenta a Ovación que el equipo lo venía siguiendo de hace tiempo, pero que las cosas se precipitaron para ahora por la grave lesión de Diego Segovia y porque Central Español también lo quería contratar ahora. “Querían a un arquero con experiencia, que pudiera sumar en una competencia internacional desde atrás, ayudar a seguir creciendo al club y seguir generando esa sincronización con los chicos que vienen de afuera o salen de inferiores. Lo más importante es cuando el club y el técnico quieren contar contigo y te van a buscar”, relata en relación a los motivos para su arribo al fernandino, con el que firmó hasta diciembre de 2027.

“Hubo un llamado de Central, pero no prosperó, yo venía avanzando con Deportivo y cuando le comenté al club que estaba esa situación, que nos podía servir a todos porque yo me sumaría igual en enero a Deportivo para el proyecto de estar en 2027 en Maldonado para cumplir los objetivos y jugar copa internacional, pero ahí el entrenador (Gabriel Di Noia) prefirió que esté ya con el equipo en Maldonado, que me vaya adaptando a su metodología de trabajo, a su idea y así fue. Ellos aceleraron las gestiones y fueron contundentes con la propuesta y con avanzar en el contrato”, explica el golero de 32 años que fue Guante de Oro en el Mundial Sub 20 de 2013 en Turquía.

De Amores, de recordados pasos por Liverpool, Fénix, Peñarol, Deportivo Cali y Lanús, es un arquero sobrio, técnico y que maneja bien todos los aspectos del juego en un golero, aunque le ha faltado tener continuidad en los últimos tiempos, por la rotación que vivió en el aurinegro y la falta de partidos que tuvo en su último pasaje en Colombia, en un país donde ya supo ser campeón con el Cali anteriormente. Suele ser un jugador que busca estabilidad con contratos a mediano y largo plazo y al que se le valora su rol positivo en los planteles.

“Buscaba un equipo que tuviera ganas de contar conmigo realmente para un proyecto de una temporada completa y un entrenador que te vaya a buscar con conocimiento tuyo y con esas ganas de tenerte. Estoy más maduro, quiero sin dudas tener continuidad dentro del campo y también me sedujo mucho tener la posibilidad de jugar copa internacional en un club como Deportivo Maldonado que se nota claramente cómo viene creciendo y evolucionando”, reflexiona el oriundo de San Jacinto, que conoce a muchos de sus nuevos compañeros por selecciones juveniles y otros clubes.