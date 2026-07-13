Graves incidentes en el fútbol del interior: atacaron ómnibus de Juanicó y denunciaron la presencia de armas

La clasificación de Club Atlético Juanicó a los cuartos de final de la Copa Nacional de Clubes de OFI quedó opacada por una serie de graves incidentes ocurridos este domingo tras el partido de vuelta de los octavos de final frente a Vida Nueva de San Jacinto.

Una vez finalizado el encuentro, disputado en el Estadio Mario Vecino y definido a favor de Juanicó mediante la ejecución de tiros penales, se registraron hechos de violencia en las inmediaciones del escenario deportivo que obligaron a la delegación visitante a permanecer durante varios minutos dentro del estadio.

Según los testimonios recabados, un grupo de parciales locales se dirigió hacia la zona de salida donde se encontraba el plantel de Juanicó.

De acuerdo con las versiones recogidas, algunas personas portaban armas blancas e incluso otras habrían exhibido armas de fuego, lo que generó un clima de extrema tensión mientras se aguardaba la intervención policial para garantizar una salida segura.

La situación se agravó cuando el primer ómnibus contratado para trasladar a la delegación fue atacado a pedradas, sufriendo importantes daños materiales que le impidieron continuar prestando servicio.

Ante ese escenario, la empresa de transporte envió una segunda unidad para retirar al plantel, cuerpo técnico y dirigentes. Sin embargo, ese vehículo también fue apedreado al llegar a las inmediaciones del estadio, ya que un grupo de personas permanecía sobre la ruta aguardando la salida de la delegación.

Pese a la gravedad de los incidentes y a los daños ocasionados en ambos ómnibus, no se registraron personas lesionadas entre los futbolistas, integrantes del cuerpo técnico, dirigentes, colaboradores ni simpatizantes del Club Atlético Juanicó.

Comunicado del club Vida Nueva y Deportivo San Jacinto Foto: Vida Nueva y Deportivo San Jacinto

Horas después de los hechos, Vida Nueva de San Jacinto emitió un comunicado oficial en el que expresó "su más enérgico repudio" a los episodios de violencia ocurridos tras el encuentro.

Además, la institución condenó "cualquier acto de violencia, dentro o fuera del campo de juego", sostuvo que las personas involucradas "actuaron por cuenta propia y de ninguna manera representan al club, a su hinchada, al cuerpo técnico, a los jugadores ni a la dirigencia", y aseguró que colaborará con las autoridades para el esclarecimiento de lo sucedido.

Los incidentes generan preocupación en el fútbol del interior y se espera que en las próximas horas OFI analice los informes arbitrales y de seguridad para determinar si corresponde la apertura de actuaciones disciplinarias por los graves hechos registrados tras el partido.