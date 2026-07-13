Segunda División: Cerrito ganó y pasó a ser el líder de la Anual, aunque hoy Fénix podría alcanzarlo

La décima fecha de la Segunda División Profesional, disputada de forma parcial, volvió a modificar el panorama de la parte alta de la tabla. Una vez más hubo cambio de líder y, en esta oportunidad, el gran beneficiado fue Cerrito, que aprovechó la caída de Plaza Colonia y el empate de Oriental de La Paz para adueñarse de la cima del campeonato, aunque todavía restan dos encuentros por disputarse para completar la jornada.

Plaza Colonia llegaba como único puntero, pero dejó esa condición al caer por 3 a 2 frente a River Plate en el Parque Saroldi. El Patablanca no pudo sostener el liderazgo y abrió la puerta para que sus perseguidores tuvieran la posibilidad de superarlo. Oriental de La Paz tampoco logró capitalizar esa oportunidad. El equipo de Darío Flores igualó 1 a 1 frente a Uruguay Montevideo en el Parque Ancap y dejó escapar dos puntos que lo hubieran depositado en la cima del torneo.

Quien sí hizo los deberes fue Cerrito. El auriverde derrotó 1 a 0 a Miramar Misiones en un encuentro muy disputado y de gran intensidad. Durante el primer tiempo fue superior y encontró la diferencia gracias a una brillante acción individual de Ignacio Yepez. El exfutbolista del Cebrita sacó un formidable remate desde fuera del área que se clavó en el ángulo, dejando sin posibilidades al arquero Johny Da Silva. En el complemento el partido fue de ida y vuelta, con oportunidades para ambos equipos, e incluso Miramar Misiones estuvo muy cerca del empate en los minutos finales. Sin embargo, Cerrito resistió la presión, sostuvo la ventaja y terminó celebrando tres puntos de enorme valor que lo colocan como líder del torneo.

En el Parque Ancap Oriental fue ampliamente superior a Uruguay Montevideo durante gran parte del compromiso. El conjunto celeste generó numerosas situaciones de gol, pero se encontró con una gran actuación del arquero Andrés Samurio, determinante para mantener a su equipo en partido. Cuando parecía que el primer tiempo terminaría igualado, Maximiliano Viera sorprendió con un potente remate de media distancia para poner el 1 a 0 a favor de Uruguay Montevideo, un resultado que no reflejaba lo sucedido en el trámite. En la segunda mitad, Oriental volvió a monopolizar la posesión y buscó insistentemente el empate, aunque le costó transformar su dominio en situaciones claras. Recién en los minutos finales, Matías Rigoleto, de tiro penal, estableció el 1 a 1 definitivo, permitiendo que el equipo paceño alcanzara las 25 unidades.

Otro de los triunfos destacados fue el de Rentistas, que se impuso con autoridad por 3 a 1 sobre Atenas en San Carlos. La experiencia y jerarquía de Carlos "Pato" Sánchez volvieron a marcar diferencias. A sus 40 años, el volante fue el conductor del equipo con pases filtrados, claridad en la distribución y liderazgo futbolístico. La gran figura de la tarde fue Michel Silveira, autor de los tres goles del conjunto rojiblanco, firmando un notable hat-trick para sellar una victoria contundente.

También festejó Colón, que superó 2 a 0 a Huracán del Paso de la Arena con un doblete de Ramiro Quintana, quien continúa atravesando un gran momento goleador. La actuación del arquero Agustín Olavarria fue determinante: atajó dos penales ejecutados por Mateo Aramburu, uno en cada tiempo, convirtiéndose en uno de los grandes responsables del triunfo. Incluso jugando con 10 futbolistas durante buena parte del encuentro, el equipo dirigido por el venezolano Pedro De Pablos consiguió tres puntos fundamentales que lo ubican quinto en la tabla, dentro de la zona de play-offs.

La décima fecha se completará este lunes con los encuentros entre La Luz y Tacuarembó (15:00), además del duelo entre Paysandú y Fénix (19:00). Justamente el conjunto de Capurro tiene la gran oportunidad de alcanzar a Cerrito en la cima del campeonato si consigue quedarse con la victoria, por lo que la lucha por el liderazgo promete seguir tan cambiante como apasionante en una Segunda División que mantiene una paridad absoluta.