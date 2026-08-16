¡Golpazo! El choque de cabezas que asustó a todos en el partido entre Progreso y Deportivo Maldonado

Los dos se jugaron mucho en la mañana de este domingo en el Parque Abraham Paladino de La Teja por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. Progreso está último en la tabla del descenso y Deportivo Maldonado pelea por los primeros puestos de la acumulada, cada pelota era una lucha aparte y en apenas cinco minutos hubo un duro choque de cabezas entre Emiliano Álvarez, del equipo local, y Cayerano Bolzan de la visita.

Después de un saque de arco de Renzo Bacchia, titular en el arco del Gaucho después de la lesión de Agustín Requena ante Nacional en el Torneo Intermedio, los fernandinos despejaron y la pelota quedó sin dueño en la mitad de la cancha. Después de un pique, Álvarez y Bolzan se la disputaron en el juego aéreo y el lateral derecho de Progreso no salió nada favorecido en esa lucha.

El hombre del Gaucho y el juvenil, a préstamo desde Gimnasia de La Plata, chocaron sus cabezas y el jugador de Progreso no tuvo reacción apenas se produjo el impacto. Cayó tendido sobre el suelo y prácticamente no hizo un esfuerzo por protegerse en la caída. Quedó acostado en el césped, sin reacción y el cuarto árbitro comenzó a gritarle a su colega Mathías de Armas para que detuviera el encuentro.

Bolzan no tuvo mayores problemas, aunque quedó tomándose la cabeza, pero los dos cuerpos médicos terminaron ingresando a la cancha para atender a Álvarez. Sus compañeros de equipo estaban preocupados por la situación, pero enseguida el lateral surgido de Defensor Sporting dio buenas señales.

De a poco se reincorporó, pudo tomar agua y se retiró de la cancha luego de ser atendido. Pudo ser un cambio obligado para Tabaré Silva por el golpe en la cabeza, pero Álvarez demostró mucha entereza y personalidad y no solo siguió jugando, sino que completó todo el partido.

Más allá del esfuerzo, suyo y de sus compañeros, no fue una buena jornada para Progreso que recibió los goles de Maxilimiano González y Christian Tabó, dos golazos, y terminó cayendo 2-0 en su casa. La derrota lo deja último en la lucha por mantener la categoría y a quince puntos del primer equipo que se estaría salvando, Cerro, que ganó en sus dos primeras presentaciones por el Clausura.