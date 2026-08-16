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El País Ovación Fútbol

Progreso 0-0 Deportivo Maldonado en vivo: Gauchos y fernandinos empatan al término del primero tiempo en La Teja

Los equipos se miden desde las 11:00 horas por la segunda fecha del Torneo Clausura.

El País
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16/08/2026, 11:04
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Nahuel "Magia" López ante la marca de Juan Martín Ginzo en Progreso vs. Deportivo Maldonado.
Nahuel "Magia" López ante la marca de Juan Martín Ginzo en Progreso vs. Deportivo Maldonado.
Foto: @ProgresoOficial

En el Parque Abraham Paladino de La Teja, Progreso y Deportivo Maldonado se miden desde las 11:00 horas por la segunda fecha del Torneo Clausura.

El conjunto gaucho, urgido de sumar para alejarse de la zona de descenso, busca hacerse fuerte en casa bajo la dirección de Tabaré Silva, mientras que la visita, a cargo de Gabriel Di Noia, llega con la gran motivación de buscar un triunfo que le permita alcanzar a Racing en la cima de la Tabla Anual. Hace un mes el local venció 1-0 a su rival de turno por la Serie B del Torneo Intermedio con un gol de Agustín Ocampo desde los doce pasos.

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