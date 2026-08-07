Games of the Future: Peñarol a paso firme se metió en los cuartos de final de la competencia en Kazajistán

Peñarol vive su participación en los Games of the Future 2026, que se disputan en Astaná, Kazajistán, con gran suceso. El campeón del mundo en la edición 2024 superó con autoridad sus dos primeros compromisos y se aseguró un lugar en los cuartos de final del certamen.

El debut fue frente a Los Troncos, el equipo español que compite en la Kings League. El Carbonero se impuso por 3-2 en el marcador global, luego de igualar 1-1 en la fase digital y quedarse con el formato físico por 2-1. Tomás Gauna marcó el tanto en la modalidad digital, mientras que Brandon Díaz fue la gran figura en la fase física al convertir un doblete.

Con ese triunfo, Peñarol avanzó al cuadro de ganadores del Grupo A, donde se enfrentó al conjunto anfitrión, ACF Allur. Allí volvió a demostrar su jerarquía y se quedó con una nueva victoria que le permitió terminar como líder de su grupo y clasificar directamente a los cuartos de final, evitando la instancia de octavos de final.

En el duelo frente al equipo kazajo, el aurinegro ganó 2-1 la fase digital con goles de Tomás Gauna y Lucas Temciuc. En el formato físico, Richard Catardo y Brandon Díaz sellaron el triunfo por 4-1 que confirmó el pase directo entre los ocho mejores del campeonato.

El resumen de la clasificación a Cuartos de Final con los comentarios de @JuanCruzNovales 🎙️



El resultado global fue 4-2 con victorias en la Fase Digital y la Fase Física 💪🏼 pic.twitter.com/l5bfQcRTcB — PEÑAROL | e-Sports (@esportcap) August 6, 2026

Ahora el desafío será este viernes, cuando Peñarol busque un lugar en las semifinales frente a Holcattes, el representante de Guatemala, dirigido por el exfutbolista y exseleccionado nacional Pablo Melgar.

El encuentro comenzará a las 9:45 (hora de Uruguay) y marcará un nuevo capítulo en el camino del Carbonero, que busca defender el título obtenido en la primera edición de los Games of the Future, celebrada en 2024 en Kazán, Rusia.

El partido podrá seguirse en vivo a través del canal de Twitch de la Asociación Uruguaya de Deportes Virtuales (AUDV), partner oficial de los Games of the Future.

Peñarol en la edición 2026 de los Games of the Future. Foto: Games of the Future.

En caso de ganar, el Carbonero volverá a jugar el sábado en el marco de las semifinales de la competencia ante el que resulte ganador del duelo entre Quetzales y UEL Team. Por el otro lado del cuadro los cuartos de final tienen los partidos entre NS Team y ACF Allur y Olympic Phygital ante Rotor Ciss.