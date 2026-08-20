Fue goleador y técnico de Peñarol y ahora se sumó al cuerpo técnico de Jadson Viera en Independiente

La cita es el sábado a las 18:30 en el Estadio Libertadores de América. Independiente recibe a Independiente Rivadavia y será el estreno de Jadson Viera como entrenador del Rojo de Avellaneda, más allá de que en la última fecha que fue victoria ante Lanús por 3-1 estuvo en la tribuna porque Carlos Matheu se hizo cargo de forma interina del plantel principal.

Lo que será una nueva experiencia para el nacido en Santana do Livramento, porque por primera vez dirigirá fuera de Uruguay tras pasar por Boston River y Nacional, también servirá para una nueva experiencia junto a otros danubianos teniendo en cuenta que continuará Ribair Rodríguez a su lado y a pesar de que cambió uno de sus ayudantes técnicos, sigue muy ligado a Danubio.

Es que se trata de Juan Manuel Olivera. Surgido en la Curva de Maroñas y de muy recordado pasaje por Peñarol —donde fue finalista de la Copa Libertadores 2011—, el Flaco se sumó en lugar de Diego Martiñones que había estado junto a Viera en Boston River y Nacional.

Olivera también tiene experiencia en la parte técnica teniendo en cuenta que dirigió las inferiores del Carbonero y que incluso fue interino en un par de ocasiones por lo que estuvo al frente del plantel principal, antes de recalar en Danubio donde acumuló su única experiencia en mayores.

Ahora será el turno de aportar desde otro sector y conformando un grupo de trabajo junto a Ribair Rodríguez y Jadson Viera que trabajarán con Guillermo Souto como preparador físico, Jonathan Ferreira de video analista y Daniel Acuña como entrenador de arqueros, según informó el propio Independiente.

Parte del Cuerpo Técnico de Jadson Viera estuvo presente en Domínico viendo de cerca el empate de Independiente ante Estudiantes (LP) por el #TorneoProyección 🫡



El entrenador de arqueros de Primera será Daniel Acuña quien estaba siendo parte del equipo de la Reserva.



El… pic.twitter.com/A8ABOwwQvK — C. A. Independiente (@Independiente) August 19, 2026

Por su parte, para Jadson Viera se tratará de su tercera experiencia como entrenador tras los mencionados pasajes por el fútbol uruguayo. Aunque no será su primer pasaje por Argentina ya que fue ayudante técnico de Alexander Medina tanto en Talleres de Córdoba como en Vélez Sarsfield, además de cumplir el mismo rol con el Cacique en Nacional e Inter de Porto Alegre.

El nuevo cuerpo técnico arriba a un Independiente que acaba de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán y que en el Torneo Clausura marcha tercero a tres puntos del líder —Instituto— cuando se llevan disputadas cinco fechas. Cabe recordar que los ocho mejores de los 15 que integra cada serie acceden a la fase eliminatoria.