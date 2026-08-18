Abaldo asistió e Independiente ganó, mientras espera a Jadson Viera al que bancó un referente: "Confía en el plantel"

Ganó Independiente y es noticia. Luego de tres partidos perdidos consecutivos —uno con eliminación de Copa Argentina— y la salida del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Quinteros, el Rojo de Avellaneda logró una victoria muy importante frente a Lanús, como visitante y por 3-1.

El plantel estuvo encabezado por Carlos Matheu —con pasado como jugador en Peñarol— junto a Eduardo Tuzzio, una dupla técnica interina que en otras ocasiones ya había asumido al frente de uno de los grandes del fútbol argentino que de todas maneras ya tiene entrenador confirmado y es Jadson Viera.

El trabajo del técnico que pasó por Boston River y Nacional será un tanto más sencillo al comenzar la semana con triunfo y sobre todo porque hubo aporte uruguayo ya que el tercero gol fue asistencia de Matías Abaldo para que Maximiliano Gutiérrez sentenciara el triunfo que inició por un doblete de Lautaro Millán y más allá del descuento de Allan Wlk para un Lanús que terminó con 10 por la expulsión de Ramiro Carrera sobre el final.

Al término del encuentro, uno de los que se expresó fue Rodrigo Rey, arquero y uno de los referentes del plantel de Independiente y habló sobre la asunción de Viera: "La sensación es buena porque dijo que sí y eso indica que confía en el plantel que hay. A veces se gana y a veces no, pero hay una entrega total por parte nuestra".

"DIJO QUE SÍ DE ENTRADA" ✅



Rodrigo Rey se refirió a JADSON VIERA, nuevo entrenador de Independiente, y le manifestó su apoyo de cara al nuevo desafío.



🗣️ "La sensación es buena porque dijo que sí y eso indica que confía en el plantel que hay. A veces se gana y a veces no,… pic.twitter.com/WNRNhigR4h — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2026

El técnico tendrá su primera experiencia fuera del fútbol uruguayo y arriba con 89 partidos al frente de Boston River con un saldo de 39 triunfos, 20 empates y 30 derrotas, mientras que en Nacional pasó dejando cuatro triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas en los 12 partidos que dirigió.

El estreno será el próximo sábado 22 de agosto cuando Independiente reciba en su casa a Independiente Rivadavia en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura desde las 18:30.

"Jadson jugó en el Lanús campeón del 2007, tiene mucho vínculo con el fútbol argentino, pero fundamentalmente tiene un conocimiento muy acabado del plantel, de las condiciones técnicas, físicas y hasta psicológicas de cómo están ellos. Realmente nos sorprendió y se ve que viene siguiendo a Independiente desde hace tiempo", dijeron desde la dirigencia del Rojo a Ovación.

En este sentido, insistieron: "Lo veo muy bien posicionado, nos sorprendió gratamente el conocimiento que tiene de Independiente, así que es una posibilidad fuerte".