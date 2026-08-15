Confirmado: Jadson Viera es el nuevo DT de Independiente, tendrá su debut el próximo sábado 22

Fuentes de Independiente confirmaron a Ovación que Jadson Viera es el nuevo entrenador del club de Avellaneda. El popular Rey de Copas viene de destituir a Gustavo Quinteros luego de la catastrófica eliminación en Copa Argentina donde fue eliminado por Atlético Tucumán tras sufrir una goleada 4-0 en el debut de Santiago Mele en el arco.

Quinteros había llegado a fines del año pasado, luego de una temporada donde si bien el equipo alcanzó las semifinales del Torneo Apertura, no pudo ni siquiera alcanzar los octavos de final en el Clausura y quedó eliminado de toda copa internacional.

La dirigencia de Independiente había optado por un entrenador que había sido campeón de liga con Vélez Sársfield y finalista de Copa Argentina en 2024, pero los resultados no aparecieron. El rojo no pasó de octavos de final en el primer torneo corto luego de ser eliminado por Rosario Central y cuando parecía enderezar el barco con dos triunfos consecutivos, tres caídas al hilo llevaron al equipo de Avellaneda a cortar el ciclo del entrenador que supo defender a la selección de Bolivia como jugador.

Previo al debut del exdefensor Independiente tendrá este lunes en su visita a Lanús un interinato de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio por lo que Jadson Viera asumirá el próximo sábado ante Independiente Rivadavia. El equipo se encuentra noveno en la tabla anual a 11 puntos de la cima —en zona de Copa Sudamericana— y séptimo en su grupo.

Ovación había adelantado el pasado viernes que el brasileño estaba "muy bien posicionado" según confirmaron fuentes de Independiente. "Jadson jugó en el Lanús campeón del 2007, tiene mucho vínculo con el fútbol argentino, pero fundamentalmente tiene un conocimiento muy acabado del plantel, de las condiciones técnicas, físicas y hasta psicológicas de cómo están ellos. Realmente nos sorprendió y se ve que viene siguiendo a Independiente desde hace tiempo", dijeron desde la dirigencia del Rojo.

En este sentido, insistieron: "Lo veo muy bien posicionado, nos sorprendió gratamente el conocimiento que tiene de Independiente, así que es una posibilidad fuerte".

Lo que dejó Jadson Viera en Nacional

Jadson Viera asumió en Nacional el 28 de octubre del 2025 tras la salida de Pablo Peirano. Se estrenó con empate 0-0 ante Cerro y en la fecha siguiente su equipo logró una victoria agónica ante Defensor Sporting para asegurarse la Tabla Anual.

Después llegaron las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol, donde el Bolso igualó 2-2 en su visita al Estadio Campeón del Siglo. Ya en la vuelta triunfaron 1-0 en el Gran Parque Central por el tanto de Christian Ebere en el alargue. De esta manera se consagraron campeones uruguayos y dejaron atrás una temporada con vaivenes para celebrar el trofeo en condición de local.

En el arranque de una nueva temporada, y luego de haber tomado varias decisiones en el mercado de pases, Viera fue despedido luego de un andar irregular en el plano local, que incluyó la caída por penales en la Supercopa Uruguaya ante Peñarol y el 1-0 sufrido ante el aurinegro como local por la cuarta fecha del Torneo Apertura.