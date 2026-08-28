Franco Fagúndez habló abiertamente de su depresión: "Me subía al auto y tenia ganas de darme contra algo"

El nombre de Franco Fagúndez se leyó y se escuchó mucho en las últimas horas. Es que el uruguayo fue figura y artífice de que Independiente Santa Fe elimine a River Plate de la Copa Sudamericana teniendo en cuenta que hizo el gol del 1-1 en los 90' y luego anotó su remate en la tanda de penales.

Ingresando desde el banco le cambió la imagen a su equipo, le imprimió otro ritmo al ataque y terminó siendo vital para reponerse cuando el equipo estaba 0-1 abajo jugando de visitante en el Monumental y era superado tanto en el trámite como en el marcador.

Para el uruguayo, que lleva ocho goles en el año, ser el protagonista de un partido tan importante fue una especie de revancha luego del duro momento que le tocó vivir. "Nunca lo hablé directamente", afirmó al ser consultado sobre qué fue lo que lo afectó al punto de admitir que sufrió depresión.

"Pasé muchas cosas hace un año, tuve depresión. No fue un año bueno porque también me había roto la rodilla, fue un año complicado y hoy pensaba en eso: el fútbol a veces es cruel, pero a veces es lindo", remarcó en diálogo con TyC Sports al salir del vestuario visitante del estadio de River Plate.

"Tuve pensamientos feos", admitió antes de dar detalles fuertes sobre esos momentos: "Me subía al auto y a veces tenía ganas de darme contra algo. Estaba pasando un mal momento futbolístico, también había pasado la muerte de un amigo, problemas familiares, fueron muchas cosas, todo mal y todo junto".

Como reflexión, Fagúndez agregó: "Pedí ayuda, pero me hice el fuerte y el 'yo puedo con todo, si yo me metí acá puedo salir' y la verdad es que no es así, obvio que tenés que pedir ayuda". "Que Dios me premie de esta manera es lindo. Nunca dejar de darle las gracias y de confiar en él", subrayó al hacer referencia al buen momento deportivo que lo tocó vivir en la noche del miércoles donde depositó a su equipo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

🗣️ "TUVE DEPRESIÓN. TENÍA PENSAMIENTOS FEOS, ME SUBÍA AL AUTO Y TENÍA GANAS DE DARME CONTRA ALGO. TENÉS QUE PEDIR AYUDA, UNO NUNCA PUEDE SOLO CON LOS PROBLEMAS"



🎙️ Franco Fagúndez, autor del penal para el empate de Independiente Santa Fe ante River: el estremecedor relato del… pic.twitter.com/tNZoSrY3SQ — TyC Sports (@TyCSports) August 27, 2026

"Poder dedicarle el golcito hoy la verdad que es emoción pura", dijo tras el partido

Luego de consumada la clasificación de su equipo, Fagúndez habló con la prensa y tuvo una emotiva dedicatoria del gol: "Felicidad absoluta, emoción. Sin dudas ahora vamos a disfrutar con nuestra familia, los que vinieron. Mi familia tuvo la oportunidad de cruzar el charco: mi mujer, mis hermanas, mi padre y mi madre. Mi padre por primera vez me ve jugar fuera de lo que es Uruguay y poder dedicarle el golcito hoy la verdad que es emoción pura".

También dejó una chicana contra los que no confiaban en que pudieran eliminar al Millonario: "Muy feliz, este grupo se lo merecía. A mí no me gusta hablar ni dedicárselo a nadie, pero mucha gente nos dio por eliminados de antes. Me gustaría dedicárselo a ellos, había muchos periodistas colombianos que también leí que nos daban para atrás. Que nunca se subestime a Santa Fe porque este es un equipo muy resiliente. Sabíamos que podíamos quedar en la historia entonces también jugamos con eso".

GOOOL DE INDEPENDIENTE SANTA FE



Con un remate potente, Fagúndez superó a Beltrán y marcó el 1-1 ante River.



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