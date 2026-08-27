La emotiva dedicatoria del uruguayo Franco Fagúndez tras un gol clave para eliminar a River de la Sudamericana

El uruguayo Franco Fagúndez fue protagonista de la victoria de Independiente Santa Fe sobre River Plate en el Estadio Monumental porque convirtió el gol de penal del empate 1-1 que estiró la serie hasta los penales (7-8), desde donde el conjunto colombiano terminó llevándose la clasificación a cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

Y luego de consumada la clasificación de su equipo, Fagúndez habló con la prensa y tuvo una emotiva dedicatoria del gol: "Felicidad absoluta, emoción. Sin dudas ahora vamos a disfrutar con nuestra familia, los que vinieron. Mi familia tuvo la oportunidad de cruzar el charco: mi mujer, mis hermanas, mi padre y mi madre. Mi padre por primera vez me ve jugar fuera de lo que es Uruguay y poder dedicarle el golcito hoy la verdad que es emoción pura".

También dejó una chicana contra los que no confiaban en que pudieran eliminar al Millonario: "Muy feliz, este grupo se lo merecía. A mí no me gusta hablar ni dedicárselo a nadie, pero mucha gente nos dio por eliminados de antes. Me gustaría dedicárselo a ellos, había muchos periodistas colombianos que también leí que nos daban para atrás. Que nunca se subestime a Santa Fe porque este es un equipo muy resiliente. Sabíamos que podíamos quedar en la historia entonces también jugamos con eso".

GOOOL DE INDEPENDIENTE SANTA FE



Con un remate potente, Fagúndez superó a Beltrán y marcó el 1-1 ante River.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana pic.twitter.com/afwT0RQk8I — DSPORTS (@DSports) August 27, 2026

Resumen del partido

El Millonario recibió otro golpe, que veía en la Gran Conquista una oportunidad para rescatar un semestre cargado de decepciones. La eliminación por penales, tras el empate 1-1 en los 90 minutos, profundizó las dudas sobre el equipo y aumentó aún más la presión sobre el entrenador.

Sebastián Driussi, que volvió a la titularidad tras una extensa lesión puso en ventaja a River a los 51 minutos, pero Repetto apeló a su compatriota Fagúndez, lo tiró cancha a los 58' y a los 80 se hizo cargo de un penal bien sancionado por Esteban Ostojich por una mano de Lucas Martínez Quarta, y con un potente y esquinado remate, batió la resistencia de Santiago Beltrán para igualar la serie.

El drama llegó incluso a la definición por penales, donde Santiago Beltrán parecía vestirse de héroe al contener el remate de Emanuel Olivera, pero Rafael Santos Borré contra el palo el remate del triunfo. Fagundez tampoco falló en la tanda y cuando Martínez Quarta parecía ser el nombre de la derrota por tirar su penal por arriba del travesaño, Beltrán estiró dos veces más la serie. Sin embargo el arquero pasó de héroe a villano, lanzó su tiro desde los 12 pasos muy arriba y el golero de Santa Fe, Weibmar Asprilla depositó al equipo bogotano en cuartos de final, donde enfrentará a Vasco da Gama.

"Quiero pedirle disculpas a la gente. Veníamos trabajando mucho, y estábamos preparados para este partido, que se termina definiendo de la peor manera. Esto es lo que a uno le toca. Me tocó ejecutar y no lo pude hacer y me voy con bronca", destacó Beltrán.

El partido había sido dominado por el Millonario. Ni bien inició el juego tomó el control absoluto de las acciones y arrinconó a un Santa Fe sorprendido.

Con una posesión cercana al 80% durante largos pasajes del primer tiempo, generó varias ocasiones claras, pero volvió a exhibir uno de sus principales problemas de la temporada: la falta de contundencia frente al arco rival.

El dominio local encontró recompensa en el complemento, cuando Driussi empujó a la red un centro de Gonzalo Montiel para abrir el marcador. Sin embargo, River no consiguió liquidar el partido y terminó pagando caro esa falta de eficacia.

Santa Fe creció con los cambios, encontró espacios y llegó al empate mediante un penal convertido por el uruguayo Franco Fagúndez a diez minutos del final.