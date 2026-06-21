“Estamos atrás de ustedes”: hinchas de Rampla regalaron canastas de alimentos a los jugadores y hubo un intercambio

Deportivamente, Rampla Juniors está peleando en los primeros puestos de la Serie A de la Primera Divisional C del fútbol uruguayo buscando el ascenso a la Segunda División Profesional, pero institucionalmente la realidad del Picapiedra es totalmente diferente.

El pasado miércoles, los jugadores del plantel del equipo de la Villa del Cerro emitieron un comunicado en el que alertaron sobre su situación. En la misiva, anunciaron el incumplimiento en los pagos de los sueldos de abril y mayo y afirmaron que no volverían a entrenar hasta recibir una respuesta de la dirigencia.

En medio de esa situación, el equipo que dirige el Canario Luis Aguiar salió a disputar el partido ante Rocha de este sábado en el Estadio Olímpico y se llevó la victoria 1-0 gracias a un gol agónico de Nicolás Royón que les permite seguir persiguiendo a Deustcher en el primer lugar.

Al tanto de la situación que están atravesando los jugadores, un grupo de hinchas y socios esperó a los jugadores una vez finalizado el partido para aportar su granito de arena. Decidieron juntar canastas de alimentos para que cada jugador del plantel se lleve la suya. Cerca del vestuario, hinchas y jugadores se juntaron y un representante de cada grupo tomó la palabra

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“No me gusta mucho hablar y menos en la situación en la que estamos. Somos todos hinchas y socios y estamos atrás de todos ustedes, entendemos, sabemos la realidad de todo. Esto es un pequeño granito de arena que podemos entregar nosotros. Sabemos que esto no cubre nada, pero la solidaridad ante todo. Están en un club solidario pese a todas las adversidades que podemos tener y entre todos armamos esto. Queremos agradecerles por defender nuestra camiseta”, dijo uno de los hinchas, de cara a los jugadores, que respondieron.

Por parte de los futbolistas, Pablo Pereira tomó la palabra. “Estamos agradecidos 100%. Se valora el gesto, se portaron crack. Venimos de una semana complicada, ya venimos así de antes y este gesto viene muy bien. Sirve para juntarnos con la gente, que estamos medio dispersos”, dijo el delantero, uno de los referentes del plantel y confesó cómo se sienten.

“Siento que lo que pasó el año pasado tiene a la gente desilusionada, pero ustedes vieron cómo se brinda el plantel. Estuvimos una semana sin entrenar y los muchachos le metieron con todo y ganamos un partido con dos menos ante un rival que viene peleando la serie con nosotros. El compromiso nunca falta, más allá de las cosas que venimos pasando, siempre elegimos seguir adelante hasta donde se pudo. Lamentablemente tuvimos que tomar la decisión de parar, sabíamos que hoy nos teníamos que venir a romper el culo acá y lo hicimos y de nuestra parte estamos dejando todo por los colores. Una vez más, gracias por este gesto, sin palabras”, manifestó.

El futbol es pueblo...

De laburante a laburante....



Gracias jugadores!



Que se vayan los sinvergüenzas que nos hundieron! pic.twitter.com/9RtT1MSxVO — Juan Acevedo Couso (@Juandelpicapie1) June 21, 2026

La llegada de la SAD con Foster Gillett como principal inversor no es lo que los hinchas y socios de Rampla Juniors esperaban, pero este fin de semana demostraron que entre el plantel y los simpatizantes hay una importante mancomunión.