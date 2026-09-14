Eric Remedi sacó el foco de la sanción y explicó la comodidad con su presente y las chances de Peñarol

Destrabó el partido en el Estadio Centenario en el cuarto de hora con un pase preciso que dejó de cara al gol a su compatriota Leonel Jaime. Ya en el complemento, otra jugada suya terminó en el gol del Indio Fernández para bajarle la persiana al juego. Eric Remedi jugó un muy buen partido y se nota que va ganando en confianza con el paso de los partidos tras su regreso. “Por suerte con el correr de los minutos vuelvo a sentirme más cómodo, entonces se disfruta y gano en tranquilidad”, dijo a Ovación el volante argentino luego de la victoria de Peñarol contra Albion 3-1.

El mediocampista no quiso poner el foco en su buen rendimiento, tampoco en el punto que la Comisión Disciplinaria le quitó a Peñarol en todas las tablas por los incidentes de algunos de sus hinchas con la Policía. “Si nos quedamos con eso es al pedo, tenemos que seguir, ese punto no lo vamos a poder recuperar, entonces no soy quién para decir de las sanciones... La verdad que hay muchas cosas que se podrían mejorar en este fútbol, la sanción ya está, hay que seguir, continuamos estando puntero con un partido menos, City Torque juega mañana (por el partido contra Liverpool de hoy) y después nos puede alcanzar, pero tengo claro que hay que seguir, quedan muchas fechas por delante”, argumentó.

Remedi explicó lo que sucedió contra Albion para que su equipo se haya quedado con la victoria: “Claramente era importante ganar. Encontramos los goles y creo que el primer tiempo fue lindo. Supimos esperarlos bien, cortar los circuitos del rival y cuando lo hacíamos creo que teníamos juego, encontramos espacios y pudimos salir y tener la pelota más allá de que sufrimos un poquito en el segundo tiempo”.

El volante central pasó por zona mixta unos minutos después que Diego Aguirre, al que le cantaron el feliz cumpleaños al llegar ayer a los 61.