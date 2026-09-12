Entre acuerdos y distanciamientos: los grupos políticos que hoy gobiernan en Peñarol, sus líderes y cómo trabajan

El actual Consejo Directivo de Peñarol tiene de todo. De los más experientes a los que están haciendo sus primeras armas. De los más veteranos a los más jóvenes. Y todos con un fin en común a pesar de las diferencias políticas que surjan: trabajar por el club de sus amores.

Ese es el principal motor de una motivación que tiene muchos vaivenes, con alegrías y tristezas, con encuentros y desencuentros ya como suele decirse, el mundo del fútbol no es fácil.

Y más allá del trabajo que en algunos casos para varios es más visible que para otros, en pleno año electoral las agrupaciones políticas son las primeras que empiezan a moverse, a juntarse y a trabajar en silencio.

Algunas son las que ya están en el actual gobierno y otras trabajan para poder integrarlo, por eso, este informe de Ovación repasa las corrientes políticas que hoy integran el Consejo Directivo del club Carbonero.

Para empezar, vale marcar que son más de 10 las agrupaciones que de una manera u otra hoy tienen presencia en la vida política del club.

Sin ir más lejos, en las elecciones 2023 se presentaron 12 listas para las cuatro candidaturas a la presidencia del club Mirasol.

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio y el vicepresidente Eduardo Zaidensztat. Foto: Leonardo Mainé | El País

Las corrientes políticas del oficialismo de Peñarol

Dentro del bloque oficial aparece como principal referencia Sentimiento 1981, agrupación que nació a mediados de 2008 y que tiene al presidente Ignacio Ruglio como líder.

Todo comenzó con la conformación de un grupo de socios que involucrados en diversas áreas de la institución de forma honoraria, comenzaron a tener lazos más estrechos con el club.

“Hinchas fieles e incondicionales al trabajo voluntario en pos de enaltecer y honrar la identidad e imagen de Peñarol en todos los ámbitos”, publicó en su momento la web de la agrupación que desde ese ya lejano 2008 hasta hoy, hizo historia dentro de Peñarol al llegar a la presidencia con Ruglio a la cabeza, pero con mucha gente detrás del titular Mirasol.

Nombres como los de vicepresidente Eduardo Zaidensztat, el secretario general Jorge Nirenberg, Claudio Rivas, Víctor Bedrossian y Marcelo Perolini son de los más cercanos a Ruglio e integran distintas áreas del club.

Pero el oficialismo no solo cuenta con Sentimiento 1891 ya que actualmente tiene a cuatro agrupaciones más alrededor. Una es Pro Peñarol, que nació en 2011 y siempre que se presentó a las elecciones lo hizo con la lista 5. El fundador fue Sergio Perrone. En las elecciones 2014 apoyó a Juan Pedro Damiani y en las de 2017 a Jorge Barrera.

Marcelo Solomita, consejero de Peñarol. Foto: Archivo El País.

Cuando Perrone dio un paso al costado, Marcelo Solomita, actual consejero e integrante de la comisión de pases y contrataciones, asumió el liderazgo de la agrupación que en las elecciones de 2020 apoyó a Juan Pedro Damiani y en las de 2023 a Ignacio Ruglio. “Teníamos el dilema si ir solos o acompañar a un candidato. Apoyamos a Nacho y fue la mejor decisión que tomamos”, contó Solomita a Ovación para agregar: “Desde que nació la agrupación la intención fue trabajar para Peñarol y sumar. Después que terminan las elecciones olvidarse de la política, trabajar por el club y acompañar al presidente porque muchas veces en el afán de ser oposición y por política, se terminan tomando los caminos errados”. El consejero remarcó que los objetivos de la agrupación son “sumar, marcar las diferencias internamente y mostrarnos unidos para afuera”.

Solomita, siendo oposición, supo trabajar mucho junto a Ruglio con obras en el Palacio Peñarol y liderando el fútbol sala. Ahora su figura cobró más notoriedad con su injerencia en negociaciones del mercado de pases pero su objetivo sigue siendo el mismo: “Profesionalizar, ir al detalle de todas las cosas y trabajarlos. Se han hecho muchas cosas, pero aún queda bastante por mejorar en el club y nuestra forma de ser es esa: después que pasa lo político, trabajar siempre por Peñarol porque estar en Peñarol es algo muy lindo y queremos aportar nuestra impronta”.

Viví Peñarol es otra de las agrupaciones que gobiernan en Peñarol y tiene al consejero Alejandro González como líder, pero nombres como los de Diego Fernández —presidente de infraestructura— y Federico Terryn —de formativas— son también de referencia. “Arrancamos como lista joven con las movidas sociales que se hacían en las Peñas bajo el nombre de Juventud Aurinegra que luego pasó a ser una agrupación política llamada Lista Joven con muchos jóvenes que no estábamos de acuerdo con muchas cosas que pasaban en la política del club. Arrancamos en deportes como fútbol sala, fútbol femenino y Palacio Peñarol”, le contó a Ovación González.

Alejandro González, consejero de Peñarol. Foto: Archivo El País.

Después de participar en varias elecciones, para 2020 la agrupación se unió a la Lista 555 que lideraba Mario Colla y que no llegó a integrar el Consejo Directivo. De todas maneras, Viví Peñarol estuvo presente en varias áreas del club y González pasó a la comisión de fútbol.

De cara a las elecciones 2023, la agrupación hizo alianza con Sentimiento 1891 y González quedó como consejero con un rol importante en el área deportiva y también en la Comisión de Asuntos Sociales que apunta a crear próximamente la Fundación Peñarol.

“Hemos participado de varios congresos internacionales de los que trajimos ideas para volcar acá ya que internacionalizar la marca Peñarol es un objetivo que todos debemos tener”, explicó González a Ovación para remarcar: “Con Viví Peñarol queremos seguir creciendo y queremos ser protagonistas en las próximas elecciones. Todavía no sabemos desde qué lugar, si como candidato a la presidencia (es una posibilidad) o integrando una fórmula pero es algo que estamos buscando”.

Otra de las agrupaciones del oficialismo es Compromiso y Acción Peñarolense (CAP), que tiene a Zelmar Dufrechou —consejero alterno e integrante de la comisión de pases y contrataciones— como presidente.

Zelmar Dufrechou, consejero de Peñarol. Foto: Gentileza.

Creada en 2015 con referentes como Gastón Diz, Gonzalo Moratorio y Pablo Sciarra, quien fue el primer gran líder, CAP “siempre tuvo como principal objetivo tender puentes”, contó Dufrechou, presidente desde 2020, agregando: “Si bien siempre fuimos del riñón anti Damiani, no tenemos ningún problema con Juan Pedro ni vamos a hacer nunca un gran show respecto a eso porque para hablar con él o su equipo siempre vamos a estar abiertos ya que la meta es tender puentes”.

“Creo que estos tiempos de política mediática que ha tenido Peñarol en los últimos 20-25 años ha sido bastante dañina y eso se traduce en resultados deportivos, por eso estamos con la meta de generar una política institucional a nivel club y profesionalizar el Consejo Directivo. Así como pedimos profesionalizar varias áreas del fútbol y de la institución, yo creo que el Consejo Directivo también se tiene que profesionalizar, trabajar de verdad y dejar de lado las rencillas políticas”, explicó Zelmar.

Nombres como los de Fabián Torres y Roberto Improtta en formativas del fútbol, Gastón Diz, Mauricio Calcagno y Gustavo Pérez en básquetbol, Roberto Martínez en la presidencia del Museo del Palacio Peñarol y Fernando Alonso, historiador y uno de los principales impulsores de la web 1891.uy, son de los más representativos de CAP.

La otra agrupación que está dentro del oficialismo es Triunfo Aurinegro que lidera el delegado Julio Trostchansky, quien al igual que Marcelo Solomita y Alejandro González, ya dejó de manifiesto que si Ignacio Ruglio no va por una nueva reelección, tiene intenciones de conformar una fórmula.

Rodolfo Catino, consejero de Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

Las corrientes políticas de la oposición en Peñarol

Hay varias corrientes que están en el actual gobierno de Peñarol, algunas con más historia y experiencia que otras, pero todas con un fin común.

Y si de historia se habla, Tu Peñarol con la Lista 3 que encabeza Rodolfo Catino la tiene de sobra con un dirigente que lleva más de 18 años dentro de la institución y 16 como consejero.

“Si bien la lista se fundó en 2017 para acompañar a Jorge Barrera, el trabajo viene de antes con la lista 10 de Juan Pedro Damiani”, contó Catino, referente de esta corriente.

Sobre la agrupación, el actual consejero remarcó: “La lista 3 tiene una característica particular y es que hoy tiene presencia de mucha gente dentro de las distintas áreas del club como comisiones y formativas con el espectacular proceso que se hizo desde 2008 a 2020”.

Santiago Sánchez, presidente del básquetbol de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

“Gracias a ese trabajo la agrupación tomó roles en diferentes áreas del club como fútbol femenino, otros deportes y los deportes inclusivos a los que desde nuestro lado le hemos dado mucha importancia dentro del club”, explicó Catino a Ovación.

En este último ítem, el nombre de José Luis Bringa, actual presidente de deportes anexos e inclusivos de Peñarol, ha jugado un rol fundamental para el desarrollo de esa área.

Otra de las agrupaciones de la oposición es Origen Peñrolense, que llegó al Consejo Directivo con Santiago Sánchez como líder tras una alianza con Evaristo González pero que hoy tomó otro camino que impulsa la candidatura Sánchez a la presidencia de Peñarol.

El grupo que en sus inicios tenía a muchos integrantes de Peñarolenses (liderado por Marcos Acle) tiene a nombres como los de Gastón Barragán, integrante de la comisión de pases y contrataciones, Daniel Tealdi, Cecilia Santucho, Sebastián Silvera y Leonardo Giménez como referentes.

Nicolás Ghizzo, consejero de Peñarol, en Bogotá. Foto: Enrique Arrillaga.

Espacio Siglo XXI con Evaristo González como líder es otra de las agrupaciones fuertes de la oposición que también cuenta con Generación 129 de Guillermo Varela y Sebastián Scher y la Lista 11 de Nicolás Ghizzo y Fernando Jacobo. “Nació de un grupo de gente que se juntaba a hablar de Peñarol en los asados. Un día dijimos ‘vamos a meternos en la política’ y armamos algo serio para el gobierno de Barrera. En la última elección hicimos alianza con Evaristo porque era la opción que nos convencía más”, le contó a Ovación Nicolás Ghizzo, quien tras este período se alejará de la política.

Por último, las corrientes políticas que acompañaron a Edgardo Novick y Alejandro Ruibal en la última elección del club Mirasol fueron Peñarolenses con Marcos Acle y Fabián Ramírez como referentes, Juntos x CAP con Nelson Mendiburu a la cabeza y la Lista 60 que Julio Herrera Heber formó tras salir del Movimiento 2809.