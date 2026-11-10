"Empieza el Peñarol que soñaste" y "volver a creer": las reacciones de Evaristo, Sánchez y Schiavi a anuncio de Ruglio

A 32 días de las elecciones de Peñarol, la noticia del día es la confirmación de Ignacio Ruglio sobre no presentarse a la reelección. Tras seis años como presidente de la institución, los socios deberán elegir el sustituto para el actual mandatario el próximo 12 de diciembre. A raíz de esta decisión, que primero fue comunicada a su círculo íntimo, muchos de los candidatos opositores se pronunciaron sobre la noticia.

Evaristo González, candidato opositor, se expresó rápidamente en X y publicó: "El presidente Ignacio Ruglio decidió no participar de las elecciones. Pero quienes lo apoyaron durante todos estos años, se presentarán separados en dos listas el 12 de diciembre".

Evaristo González, CEO de El Clon. Leonardo Mainé

A su vez, apuntó contra Juan Pedro Damiani, que conforma una de las fórmulas junto a Alejandro Ruibal. "También se presenta nuevamente el gran responsable de los malos resultados deportivos del comienzo del siglo. A quienes sientan que es momento de un cambio real, los invito a seguir acompañándonos #AFavorDePeñarol", redactó el consejero.

Esta mañana, en diálogo con Carve Deportiva, González fue contundente al decir que “Ruglio no se bajó, lo bajó la gente. Las encuestas dicen que tiene un 70% de reprobación”.

"Construir priorizando la unidad por encima de los nombres propios"

Santiago Sánchez, dirigente y candidato a presidente de Peñarol en las elecciones 2026. Foto: Santiago Vanoli

Santiago Sánchez, por su parte, economista y empresario de la industria automotriz, además presidente del básquetbol carbonero desde mayo 2025, se extendió un poco más y habló de "volver a creer" a través de sus redes sociales.

"Ante la decisión de Ignacio Ruglio de no presentarse como candidato a las próximas elecciones del club, convocamos a todos los socios a unirnos bajo una misma premisa: volver a creer. No podemos resignarnos a que el futuro del club, durante los próximos tres años de gobierno, quede en manos de quienes ya fracasaron o quienes no han puesto primero a Peñarol", comenzó el mensaje del joven candidato a las elecciones.

Y continuó: "Existe un Peñarol diferente. Un Peñarol de todos y profesional, gestionado por los más idóneos en cada área, con un modelo horizontal que termine con el presidencialismo y que ponga al socio en el centro de cada decisión y acción. Hacia ese horizonte debemos trabajar de forma incesante. Por mi parte, estaré siempre con la firme convicción de construir priorizando la unidad por encima de los nombres propios. Los convoco a construir este camino juntos. Por Peñarol!".

"La gestión más nefasta en la historia del club"

Pablo Schiavi, candidato a presidente de Peñarol en 2026. Foto: DARWIN BORRELLI

Pablo Schiavi, uno de los candidatos emergentes a la presidencia, fue contundente con su mensaje y se pronunció en X tras conocer la noticia.

"La gestión de los estados de WhatsApp se termina con un estado de WhatsApp: la caída - fuera de la urnas- de la gestión más nefasta en la historia del club (tanto deportiva como institucional) es un nuevo amanecer para todos los carboneros en todo el país. Sale el sol en Peñarol. El Peñarol que soñaste empieza ahora", escribió el abogado y profesor de Derecho.

Freddy García se pronunció en El Espectador y se adjudicó responsabilidad en las decisiones de Jorge Barrera en Ignacio Ruglio. "Con dos movimientos de ajedrez logré incomodar a Ruglio y que se baje Barrera. El que incomodó a Ruglio de verdad fue Freddy García, no los dirigentes que son opositores pero toman el café con él".

Los mensajes de Ruglio tras bajarse de la reelección y la reunión clave del oficialismo

Sobre el mediodía habrá una reunión del oficialismo para analizar los pasos a seguir y las propuestas y bases del nuevo proyecto. Marcelo Solomita y Julio Trostchansky serán la fórmula que busque hacerse del lugar de Ruglio. Victor Bedrossian también se incorporará a la lista de Sentimiento 1891, de la cual no formarán parte el actual vice Eduardo Zaidensztat, Alejandro González, Jorge Nirenberg ni Álvaro Queijo.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Tras dar a conocer la noticia, el actual mandatario publicó un mensaje en WhatsApp y, junto a una foto suya de pequeño, escribió: "Volver a ser un hincha más. Alcancé muchísimo más de lo que pude haber soñado alguna vez. Gracias Peñarol. Siempre Peñarol y corran perros".

Horas después compartió otra foto y escribió: "En el acierto y en el error, en las muy malas, las más o menos y las muy buenas, gracias! Sostuviste una familia en pié, nuestras empresas armadas e intentaste que todo estuviese en orden mientras yo jugaba a cumplir mi sueño 24/7 los 365 del año. Se que no fue fácil para vos. Por siempre agradecido sea lo que sea que depare el futuro".