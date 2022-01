El emocionado abrazo entre Diego Alonso y Luis Suárez luego del triunfo en Paraguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La frase que dijo Diego Alonso en entrevista con Ovación a pocas horas de haber asumido como técnico de la selección se hizo realidad: "Es innegociable para mí que el equipo sienta que puede ganar en cualquier lugar. No siento que haya un lugar donde no se puede ganar. Siento siempre, y más con la camiseta de Uruguay, que se puede ganar en cualquier escenario". Y en su debut fue a Asunción y venció 1-0 a Paraguay.

Fue un partido muy especial no solo para el Tornado, sino también para toda la selección celeste, porque fue el primero oficial de los últimos casi 16 años que no tuvo a Óscar Tabárez como entrenador. "¿La selección un fierro caliente? No, es un desafío espectacular", tiró también el técnico en aquella entrevista. También dijo que la respuesta que había tenido de los jugadores en su primer contacto con ellos lo habían hecho sentir más seguro y orgulloso de aceptar el cargo que se le propuso.

El desafío era grande, porque no tenía tiempo para trabajar y preparar los cuatro partidos que quedan, pero lo superó con una victoria y por eso el desahogo al final. Abrazó a todos los jugadores que se encontró por el camino, pero fue muy especial el que se dio con Luis Suárez, autor del gol y quien terminó con la cinta de capitán. "Compromiso", fue la palabra que usó en la conferencia de prensa para definir lo que significa el Pistolero para Uruguay.

Antes, se fundió en un emocionado abrazo con él en el campo de juego. Lo captó la cámara de AUF TV y el técnico lo compartió en sus redes sociales este viernes. "¡Vamos Uruguay, carajo!", fue su grito con puño crispado de emoción antes de meterse en el vestuario. El Tornado pasó por Asunción y no arrasó, pero si hizo destrozos.