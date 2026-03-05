El uruguayo que se nacionalizará paraguayo y que se ilusiona con poder jugar el Mundial 2026 con la Albirroja

La selección de Paraguay regresará a la Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia y de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, el entrenador Gustavo Alfaro está próximo a contar con una opción más en su plantel ya que hay un golero uruguayo que está muy cerca de finalizar los trámites para nacionalizarse como paraguayo.

Se trata de Gastón Olveira, el jugador de 32 años surgido en River Plate de Montevideo que viene teniendo muy buenas actuaciones en Olimpia de Paraguay y que desde hace un tiempo ya inició un proceso que este jueves 5 de marzo llegará a su fin.

Olveira, que defiende al Decano guaraní desde la temporada 2021, atraviesa por un gran momento y este miércoles fue figura en el triunfo de su equipo 1-0 sobre Trinidense para asegurarse un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El uruguayo Gastón Olveira, arquero de Olimpia de Paraguay. Foto: Club Olimpia

En ese encuentro, Olimpia tuvo la presencia de varios uruguayos ya que además de Gastón Olveira, de gran actuación con atajadas importantes, estuvieron Bryan Bentaberry desde el inicio, mientras que Sebastián Lentinelly y Rodrigo Pérez estuvieron en el banco de suplentes.

Tras el encuentro, Olveira habló en zona mixta con los medios allí presentes y sobre este momento contó: “Lo vivo con tranquilidad, siempre dije que hasta no tener la documentación no puedo pensar en nada, simplemente en hacer lo mejor posible acá en Olimpia”.

⚪️⚫️¡LOS REFERENTES! Richard Ortiz y Gastón Olveira hablaron en exclusiva para Tigo Sports, tras lograr la clasificación a la Fase de Grupos de la #Sudamericana.



👀¿Cuándo será oficialmente paraguayo Gastón? ¡MIRÁ! pic.twitter.com/qg0byvptRr — Tigo Sports (@TigoSportsPY) March 5, 2026

“Mañana (por hoy) ya liquidamos eso. No sé cómo funciona pero mañana vamos a jurar la bandera y se liquida ese tema”, agregó el nacido en Montevideo el 21 de abril de 1993

Consultado por la selección de Paraguay, el uruguayo expresó: “No hablé con nadie aún. Voy a repetir lo que dije: lo único que me puede llevar hasta ahí es mi rendimiento acá y estoy enfocado en Olimpia para dar lo mejor de mí ya que eso es lo que me puede llevar a la selección”.

Jugadores de la selección de Paraguay en la previa a un partido de Eliminatorias. Foto: @Abirroja.

Por último, Gastón Olveira fue consultado por si le genera ilusión poder ser parte de la selección guaraní en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México y fue claro: “Si, obvio”.

Cabe recordar que de la mano de Gustavo Alfaro como entrenador, la selección de Paraguay se clasificó para la Copa del Mundo como sexto de las Eliminatorias y logró un cupo directo para la cita a la que regresará luego de 16 años ya que su última presencia había sido en el Mundial de Sudáfrica 2010.