El "Turco" Asad dirigirá en Segunda División: el argentino es nuevo técnico de Rentistas

Omar Asad, técnico argentino que viene de dirigir a Godoy Cruz, fue anunciado en la tarde del martes como nuevo entrenador de Rentistas. A través de sus redes sociales, el Bicho Colorado anunció la llegada de "El Turco" como nueva figura al mando del plantel principal para lo que resta de la temporada de Segunda División.

Su carrera como entrenador comenzó en el año 2003, en el mismo Vélez Sarsfield donde algunos años antes había triunfado como jugador. Desde ese momento, pasó por Godoy Cruz, Emelec, San Lorenzo, Atlas, Estudiantes de San Luis, San José de Oruro, Always Ready y de vuelta Godoy Cruz, antes de llegar al fútbol uruguayo.

Dejó su cargo en el equipo en diciembre de 2025 y desde ese momento no tomó las riendas de ningún otro club. En el total de su carrera, Asad dirigió 182 partidos en los que consiguió 57 victorias, 52 empates y 70 derrotas.

Como jugador, fue campeón de la Copa Libertadores de 1994 con Vélez Sarsfield de Argentina, y posteriormente se consagró con la Copa Intercontinental en la que vencieron al AC Milán. Asad era el delantero centro titular de aquel plantel del Fortín que pasó a la historia tras ganarle a los italianos 2 a 0 en la final.

Actualidad de Rentistas

"El Turco" llega a un Rentistas que se ubica en la sexta posición de la tabla anual del campeonato de Segunda División y que cesó a su entrenador Martín Piñeyro. Si bien en esta colocación, el club se encuentra en zona de clasificación a los playoffs por el ascenso, aún está cinco puntos por debajo de los dos cupos directos para subir a la primera categoría.

El Bicho Colorado tiene 14 unidades y Fénix, el segundo equipo que estaría obteniendo el ascenso directo junto con Cerrito, tiene 19 unidades. A su vez, Rentistas viene en una racha de tres partidos sin acumular victorias ya que cayó ante River Plate, empató frente al equipo de Capurro y volvió a perder como local frente a Colón en la última fecha.

El primer encuentro que le tocará dirigir al recién llegado técnico argentino, será contra Oriental de La Paz, equipo que se encuentra en la cuarta posición de la tabla anual, en un triple empate de puntos con Plaza Colonia y Fénix. El partido tendrá lugar en el Estadio Parque Palermo, el próximo sábado 13 a las 20:30.