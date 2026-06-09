"Está mal, me equivoqué": el polémico gol de Colón que terminó en batahola tras esperar en la línea a los rivales

Era triunfo y desahogo. Era el gol que sentenciaba la primera victoria de Colón en los últimos cinco partidos en el marco de la Segunda División. Pero terminó de la forma menos esperada. Es que luego de un envío largo, un defensa de Rentistas se chocó con su arquero y Ramiro Quintana quedó de cara al gol y con el arco libre.

El experimentado delantero con pasado en Wanderers, Miramar Misiones, Cerrito, Boston River, Plaza Colonia y Atenas de San Carlos, se llevó la pelota en soledad sin la marca de ningún rival, pero antes de definir tomó una decisión que llamó la atención.

Es que el atacante se paró en la línea y aguardó a que lo presionaran para luego definir, lo que generó la molestia de los futbolistas de Rentistas y desató el caos en el complejo del Bicho Colorado. Unos le recriminaban lo que había hecho, otros intentaban sacarlo de la situación, mientras que desde afuera de la cancha entraron suplentes y cuerpo técnico de ambas instituciones para intentar frenar una situación muy confusa.

Ese gol, que se sumó al que había anotado Ronald Álvarez en la primera mitad, terminó sentenciando el triunfo del tricolor de Brazo Oriental que provocó, entre otras cosas, la destitución del entrenador Martín Piñeyro en su rival de turno.

Horas después de lo ocurrido, habló el propio protagonista de la jugada y se mostró arrepentido. "Me gustaría salir a aclarar y pedir disculpas a la gente de Rentistas porque quedó una mala imagen mía. Tengo 12 años de carrera y nunca me paso algo similar".

"En este momento capaz que están calientes y no lo van a entender, pero lo que pasó es que cuando veo que se chocan los defensas y quedo solo contra el arco tendría que haberle pegado de primera y ese fue el primer error que cometí, pero la frené porque vi que no venia nadie y quise ganar un poco de tiempo", explicó en diálogo con Ascenso Directo (El Espectador Deportes).

"Está mal me equivoqué y me opacó hasta al gol. Pasé horrible la noche, le intenté explicar a los colegas lo que había intentado hacer porque se vio horrible y más por cómo estaba el partido. No estoy en una situación como para sobrar a nadie, hacia varios partidos que no hacía un gol y no tuve la intención de sobrar, no tuve ningún problema con ningún colega como para hacerlo, son cosas que no pueden pasar", sentenció.