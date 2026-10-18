Joaquín Piquerez fue titular en Palmeiras y jugó todo el partido en la victoria 2-0 frente a Athletico Paranaense por una nueva fecha del Brasileirao. El lateral uruguayo fue el capitán del equipo dirigido por Abel Ferreira y tuvo un gran desempeño.

Maurício fue el encargado de colocar la ventaja parcial y luego, cuando corrían nueve minutos, Piquerez fue protagonista al proyectarse en velocidad por la banda izquierda y recibir un agarrón de su marcador. De inmediato el árbitro sancionó falta y el Verdão disponía de un buen tiro libre al borde del área grande, aunque un tanto esquinado.

El propio Piquerez se hizo cargo de la ejecución, remató al primer palo por afuera de la barrera y sorprendió al arquero rival anotando el 2-0 que resultó definitivo. ¿Cómo lo celebró? Salió corriendo a gritarlo enfrente de sus hinchas con visible euforia.

Luego su compañero Murilo lo levantó en andas y el resto del plantel hizo una ronda a su alrededor con el objetivo de reconocer a su capitán, que acumula 255 partidos jugados con Palmeiras.

El récord en el que Joaquín Piquerez superó a Cafú e igualó a Roberto Carlos con la camiseta de Palmeiras

Con esta nueva celebración Piquerez alcanzó los 18 goles con la camiseta de Palmeiras y se convirtió en el tercer lateral con m{as goles en la historia de la institución. Dejó atrás a una leyenda del fútbol brasileño como Cafú, que registró 16 tantos en el Verdão, e igualó la marca de Roberto Carlos.

Por encima solamente quedan dos futbolistas: Junior, que está segundo con un total de 20 goles en el club, y Arce, que tiene una amplia diferencia al posicionarse líder del ranking con 57 goles.

La cuenta oficial del Palmeiras le dedicó un posteo a Piquerez donde mostró su alegría tras el final del partido e incluyó un mensaje: "Nuestro jugador anotó su gol 18 e igualó a Roberto Carlos en el top tres de máximos goleadores".

Con este resultado, Palmeiras es el único líder del Brasileirao con 66 puntos y un partido más que Flamengo, que registra 64. En tercer lugar quedó Paranaense (53).