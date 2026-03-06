El probable equipo de Peñarol para enfrentar a Danubio y la duda de Diego Aguirre ante la baja de Eric Remedi

El espaldarazo que generó la gran victoria en el clásico frente a Nacional en el Gran Parque Central hizo que la semana de Peñarol venga más tranquila de lo esperado. Hasta incluso dio para un asado entre los jugadores, cuerpo técnico y área deportiva en Los Aromos.

Pero claro está que no hay más tiempo para festejos porque este sábado el equipo de Diego Aguirre vuelve a salir a escena nuevamente y lo hará como local en el Estadio Campeón del Siglo frente a Danubio desde la hora 20:30 por la quinta fecha del Torneo Apertura que tiene al Mirasol como líder junto a Deportivo Maldonado y Central Español.

En tal sentido, la Fiera ya ultima detalles para definir el equipo titular que enfrentará a un Danubio que viene de dos partidos sin triunfos luego de un arranque perfecto de seis puntos al hilo.

Y mucho de lo que mostrará Peñarol será similar al once del clásico con la salvedad de la ausencia de Eric Remedi, ya que el volante argentino fue expulsado el domingo en el Gran Parque Central por doble amarilla y deberá pagar con un partido de suspensión.

El equipo de Peñarol que salió a jugar el clásico en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

Eso le abre la puerta al regreso de la línea de cuatro defensores por la que seguramente se incline Diego Aguirre con Emanuel Gularte como lateral derecho otra vez.

Por delante de Washington Aguerre, quien volverá a ser el golero titular, estarán Nahuel Herrera y Lucas Ferreira, mientras que en el lateral izquierdo aparece la única duda que puede llegar a presentar el entrenador Carbonero.

Es que Gastón Togni, quien apareció en el clásico como carrilero por la izquierda, pasará a ser extremo y como marcador de punta por esa banda las opciones son dos: Diego Laxalt o Maximiliano Olivera.

El polifuncional de 32 años ingresó el domingo para jugar media hora en zona de volantes, mientras que el capitán saltó al campo de juego a los 80’ por el “Indio” Fernández.

Diego Laxalt en el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque. Foto: Estefanía Leal.

Uno de los dos se ganará el puesto como titular, pero hay algo claro y es que seguramente los dos puedan ver acción ya que es de esperar que tanto Laxalt como Olivera no logren completar los 90’ ya que vienen de períodos de inactividad y el cuerpo técnico no quiere correr el riesgo de nuevas lesiones a un mes del comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En la mitad de la cancha y ante la ausencia obligada de Remedi, Jesús Trindade y el “Indio” Nicolás Fernández tienen su lugar asegurado, sobre todo luego del muy buen rendimiento que tuvieron en el Gran Parque Central.

Más adelantados en zona de volantes ofensivos, todo apunta para que Leandro Umpiérrez repita titularidad y acompañe a Leonardo Fernández y a Gastón Togni en esa zona.

En la delantera, Matías Arezo volverá a estar comandando el ataque e irá en busca de seguir estirando su racha goleadora. El delantero de 23 años suma un gol por partido ya que anotó en los cuatro encuentros que Peñarol lleva disputados por el Torneo Apertura para ser el goleador del certamen y por supuesto, del aurinegro.

Pasando en limpio, el posible equipo que Diego Aguirre pondrá en cancha mañana será con Washington Aguerre en el arco; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira y Diego Laxalt o Maximiliano Olivera en la zaga; Jesús Trindade y Nicolás Fernández en la mitad de la cancha; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández y Gastón Togni como volantes más adelantados y Matías Arezo como delantero.

Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, en el clásico ante Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

Danubio por su parte, también tiene una duda tras lo que expresó el entrenador Diego Monarriz en diálogo con “Esto es fútbol” (Carve Deportiva), donde fiel a su estilo, fue muy auténtico al declarar.

“Te doy el cuadro, no hay misterio, voy a ir bien perro, con linea de 5: Goico; Balatti, Joaquín (Pereyra), el Indio si llega, Cavanagh, Lea Sosa; Rossi, Seba Rodríguez y Peralta; Maicol (Ferreira) y tengo dudas con el 9”.

Cabe recordar que en Peñarol, hay cuatro jugadores en sanidad como Tomás Olase, Lucas Hernández, Abel Hernández y Eduardo Darias, quien no estarán este fin de semana en la convocatoria y en el caso de Darias se espera que pueda quedar a la orden para visitar a Albion el sábado 14.