El plan que tiene Nacional con la gerencia deportiva y los apuntados para suceder a Sebastián Eguren

La salidas de Sebastián Eguren y de Martín Ligüera de Nacional generaron que el club se replanteé realizar algunos cambios en el área deportiva, y por ello los dirigentes se han tomado un tiempo prudencial para tomar decisiones. La idea es que se busque contratar no solamente a un gerente deportivo, sino también a una persona responsable de la logística y detalles organizativos del plantel.

Mientras tanto, Mauricio Fratta -que trabajó muy bien en Montevideo City Torque-, y que ya estaba en el Bolso, continúa trabajando en el área deportiva a la espera de una decisión. En ese sentido, el presidente Ricardo Vairo junto a Magdalena Giuria han dado pasos buscando el mejor perfil para definir finalmente quién será el gerente deportivo del equipo tricolor.

Pablo Álvarez continúa siendo la opción principal de los tricolores. Ya hubo un par de encuentros con el profesional que actualmente es el director deportivo de Boston River y que se ha destacado por los aciertos en las contrataciones del Sastre y con su buen ojo para buscar oportunidades de mercado que le permitan al club sacar un rédito económico, como sucedió, por ejemplo, con el volante ofensivo Agustín Albarracín.

Pero también han existido contactos con Daniel Enríquez, un viejo conocido de la casa que ya estuvo en ese rol en Nacional y que actualmente (y desde agosto pasado) trabaja en Colón, club de la Segunda División Profesional. Su conocimiento del club le ha dado crédito para ser el sucesor de Sebastián Eguren, aunque hay quienes piensan que en este momento hay que buscar una persona más joven.

También existió una reunión con Leonardo Blanco, hijo del multicampeón Cacho Blanco, que trabajó de forma exitosa mucho tiempo en Albion (hasta 2021) y que actualmente es quien lidera el proyecto deportivo de la Academia FC, que está en la divisional D. Trabajó en la selección uruguaya entre 2024 y 2025.

A su vez, Ovación confirmó que existió una reunión con Fabián Coito, que está trabajando en Wanderers en un rol que abarca juveniles y el área deportiva. Fue un encuentro de conocimiento, pero en el que no se profundizó sobre los detalles de cómo sería el trabajo.

Germán Brunati fue el último entrevistado, aunque el exdirector deportivo de City Torque está trabajando en Gimnasia de La Plata y no tiene intenciones de dejar el fútbol argentino. Se entregará un informe a la directiva, se seleccionará a dos para que luego se decida al elegido.

