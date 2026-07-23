El karma de los uruguayos en Boca: Leandro Lozano que llegó hace un mes ya sufrió su primera lesión

Leandro Lozano todavía no logró afianzarse en Boca Juniors y ya recibió un duro golpe. El lateral uruguayo de 27 años, uno de los refuerzos del Xeneize para el segundo semestre, sufrió una distensión del músculo semimembranoso izquierdo y quedó descartado para el próximo compromiso del equipo por Copa Sudamericana, según confirmó el parte médico oficial difundido este miércoles por el club.

La lesión llega apenas un mes después de su llegada a Boca, que desembolsó alrededor de 3,5 millones de dólares por el 90% de su ficha tras su destacado paso por Argentinos Juniors. El ex Nacional firmó contrato hasta diciembre de 2029 con la ilusión de adueñarse del lateral derecho, pero deberá postergar ese objetivo.

La baja de Lozano vuelve a poner el foco sobre una situación que se ha repetido con los futbolistas uruguayos en Boca en los últimos tiempos: las lesiones.

Edinson Cavani convivió durante gran parte de su ciclo con problemas musculares que le impidieron tener continuidad y lo obligaron a perderse varios encuentros importantes. Incluso llegó con molestias al tramo decisivo de la temporada pasada y también sufrió complicaciones físicas antes del Mundial 2026.

Miguel Merentiel tampoco escapó a esa realidad. El delantero alternó grandes rendimientos con distintas lesiones musculares que lo marginaron en momentos clave, aunque cada vez que regresó logró recuperar rápidamente su lugar gracias a su nivel y entrega.

#ParteMédico



Leandro Lozano: Distensión del músculo semimembranoso izquierdo.



Milton Giménez: Lesión grado II del músculo aductor derecho.



Carlos Palacios: Sobrecarga del músculo pectíneo derecho.



Adam Bareiro: Discopatía lumbar.



Tomás Belmonte: Esguince leve de tobillo… pic.twitter.com/5NDYPKZ5Mt — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 22, 2026

Ahora es el turno de Lozano, quien todavía no pudo consolidarse con la camiseta azul y oro y ya deberá iniciar la recuperación de su primera lesión como jugador de Boca.

El parte médico del Xeneize también confirmó que Milton Giménez padece una lesión grado II en el aductor derecho, Carlos Palacios presenta una sobrecarga en el pectíneo derecho, Adam Bareiro sufre una discopatía lumbar y Tomás Belmonte tiene un esguince leve de tobillo derecho.