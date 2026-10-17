El duro choque en la cabeza que dejó en el suelo al Dibu Martínez y por el que debió salir del campo en camilla

Un choque tremendo con Jarrad Brantwhaite en su salida a un centro a balón parado en el área dejó noqueado al arquero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, que se quedó en el suelo, fue atendido sobre el terreno de juego durante más de ocho minutos y fue retirado del campo en camilla, con un cuello ortopédico y consciente en el minuto 75 del partido entre el Everton y el Chelsea.

Primero movió el brazo, después se quedó inmóvil sobre el césped, junto al defensa del Everton, que también sufrió un severo golpe (el central se restableció y siguió en el encuentro), mientras que las asistencias médicas de ambos equipos corrían a toda velocidad para atender a ambos futbolistas dentro del área del Chelsea. Era el minuto 66 del duelo, que se paró.

Atendido durante más de ocho minutos sobre el terreno de juego, entre la preocupación general en el estadio Hill Dickinson de Liverpool, el golero bicampeón de la Copa América con la selección de Argentina, ya en el minuto 75, fue evacuado del campo completamente inmovilizado, de la cabeza a los pies. Estaba consciente y movía las manos cuando fue retirado del terreno para ser evaluado por los servicios médicos con las pertinentes pruebas.

El joven belga Mike Penders fue el sustituto del Dibu y entre ambos lograron que el Chelsea no recibiera un gol por primera vez en los últimos 23 partidos: la última vez que los Blues habían dejado su arco en cero había sido el 17 de enero.

El Dibu Martínez es atendido por la sanidad en el campo de juego. Foto: AFP.

Finalmente Chelsea se quedó con la victoria 2-0 sobre Everton. El primero llegó con un remate a centro de Jorrel Hato cuando aún no se había cumplido el primer minuto del segundo tiempo (46') y sentenció con un tiro libre mal despejado por la defensa (90').

El segundo triunfo consecutivo para el Chelsea, una semana después del logrado ante el Bournemouth (5-1), sitúa a los Blues de Xabi Alonso en la cuarta plaza.

El Everton encaja su primera derrota de la temporada en liga y se sitúa en la sexta posición, antes del resto de partidos de la séptima jornada.

Con información de EFE.