Miguel Merentiel no para y alcanza a Riquelme, ídolo y presidente de Boca, en una marca histórica del Xeneize

Miguel Merentiel sigue escribiendo a fuego su nombre en Boca Juniors y este viernes alcanzó un hito más tras convertir el tanto que dio inicio a la remontada del elenco que dirige técnicamente Rodolfo Arruabarrena ante Talleres de Córdoba.

Tras el estupendo golazo de Matías Galarza para la visita, que tuvo como titular al uruguayo Agustín Álvarez Martínez, Boca igualó el tanteador por medio de una buena definición de primera de la Bestia, que le sirvió para llegar a su tanto número 64 en 185 partidos disputados con la camiseta del elenco argentino.

Eso llevó a que Merentiel hiciera historia y alcanzara a uno de los grandes ídolos del club de la Rivera: Juan Román Riquelme, quien es el actual presidente de la institución. El exjugador de Palmeiras alcanzó al mandamás del club como el quinto máximo anotador de Boca Juniors en el Siglo XXI, según datos del sitio web del Gráfico de Argentina.

Leandro Paredes con Juan Román Riquelme en su presentación como nuevo jugador de Boca Juniors. Foto: AFP.

Esa tabla la lidera Martín Palermo con 145 festejos, lo sigue Carlos Tevez con 94, Rodrigo Palacio con 82, Darío Benedetto con 71 y en el quinto lugar están Merentiel y Riquelme. Por esto, está clara la importancia que ha tenido la Bestia en Boca desde su arribo en 2023.

Si se mira la tabla de goleadores históricos de Boca Juniors, Merentiel aparece en el puesto 23 junto a Ricardo Gareca. Esa tabla la domina Martín Palermo con 236 tantos tras 404 partidos disputados con la casaca del Xeneize.

Juan Román Riquelme festeja un gol de Martín Palermo para Boca Juniors cuando ambos eran futbolistas del Xeneize. Foto: Archivo El País

La importancia de los goles de Miguel Merentiel

Miguel Merentiel festeja un gol con Boca. Foto: La Nación/GDA

Miguel Merentiel llegó a los 64 tantos con Boca Juniors, de los cuales 21 fueron el 1-0. No solo eso, sino que de esos 64, 33 fueron el primer tanto del conjunto Xeneize.

Cabe destacar que Merentiel va en busca de su segundo título con la camiseta de Boca Juniors, ya que el único que tiene en su haber fue la Supercopa Argentina 2022, cuando en 2023 venció en la final a Patronato por 3-0.

Lo que se le viene a Boca Juniors

Alan Saldivia, desde el piso, ve pasar la pelota que despejó para evitar el gol de Miguel Merentiel en Boca-Vasco. Foto: AFP.

Con la victoria de este viernes, Boca Juniors quedó en lo más alto de la Tabla Anual de la Liga Profesional del fútbol argentino y sigue en carrera para obtener el título de campeón de la Tabla Anual. Pero ahora la mira esta puesta en el duelo de este martes ante Vasco da Gama por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.

En la ida el conjunto brasileño se impuso 1-0 en la Bombonera y por eso es que Boca está obligado a ir a Río de Janeiro a buscar la victoria para soñar con el pasaje a la final de la Copa Sudamericana. El duelo entre Vasco y el Xeneize será en el Maracaná a partir de la hora 21:30.