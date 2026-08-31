El análisis de Ovación sobre la victoria clásica de Nacional 1-0 ante Peñarol por el Torneo Clausura

Nacional venció 1-0 a Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura, logrando la primera victoria ante su tradicional rival en el Campeón del Siglo por el campeonato uruguayo. Lo logró gracias a un solitario gol del costarricense Francisco Calvo, con la impronta de un Daniel Carreño que no temió hacer cambios en el equipo titular y le ganó la batalla táctica a Diego Aguirre.

El DT del Bolso, que está invicto en los tres partidos de su tercer ciclo en el club —victorias ante Progreso y Peñarol por el Clausura y empate sin goles ante Albion por Copa AUF—, dejó afuera a Agustín Rogel para poner a Tomás Viera, no citó a Agustín Dos Santos y Tomás Verón Lupi,

no temió en quitar a Bruno Zuculini y envió a la cancha a Gastón Martirena que jugó de gran manera pese al poco tiempo de trabajo junto a sus compañeros.

Lucas Hernández ante la mirada de Daniel Carreño en el clásico que Nacional venció 1-0 a Peñarol en el Campeón del Siglo.

Foto: Ignacio Sánchez.





Salvo por un cabezazo que erró Abel Hernández bajo el arco de Luis Mejía y el mano a mano que este le tapó al Cangrejo Cabrera, el tricolor no sufrió. Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Tomás Viera y Francisco Calvo controlaron de buena manera a quien hasta el momento se llevaba todos los aplausos: Leonel Jaime. El joven argentino no pudo hacerse de las suyas, apenas pudo desprenderse de su marca en un par de oportunidades y termino el primer tiempo volcándose a la derecha.

Ni la salida de su goleador Maxi Gómez por lesión (se cree que es un leve esguince de rodilla) Nacional perdió el foco. Maxi Silvera ingresó en su lugar y aunque el estadio se vino abajo con el cántico "el que no salta, es un traidor", no le pesó nada y realizó un gran partido. Los jugadores de Peñarol se centraron mucho en hacerse sentir el rigor con alguna que otra falta, en lugar de enfocar el cien por ciento de sus esfuerzos en su juego.

Maximiliano Silvera entre Lucas Ferreira y Maximiliano Gómez. Foto: Ignacio Sánchez.

Aguirre salió a jugar con el doble nueve (que le venía funcionando en los últimos partidos salvo con Deportivo Maldonado) en lugar de la alternativa de colocar a Eric Remedi en el mediocampo y las cosas no le salieron.

Después del gol a los 23 minutos nada pudieron hacer los delanteros, Hernández fue reemplazado a los 57 minutos y Arezo controlado por Calvo y Sebastián Coates, ambos de gran labor defensivo.

