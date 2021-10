Edinson Cavani al banco: explicaciones posibles a la decisión de Óscar Tabárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez por lesión y Edinson Cavani por decisión adoptada junto al cuerpo técnico no estuvieron en la convocatoria de Uruguay para la pasada triple jornada de Eliminatorias. Sin embargo, sí se juntaron en el Complejo Celeste para esta ventana premundialista. La lógica es pensar que ambos estarán en el ataque este jueves ante Colombia, pero al parecer no será así, al menos desde el inicio.

En el primer y quizás único trabajo táctico que hizo con la oncena titular el técnico Óscar Tabárez, Cavani no estuvo en la oncena titular sino que jugó con la segunda formación. Salvo que quiera ocultar algo (lo cual no suele hacer), el técnico celeste no piensa en el Matador para empezar el partido.



Parecía algo descontado teniendo en cuenta que ambos son los máximos goleadores históricos de Uruguay (Suárez tiene 64 y Cavani 53, sumando 117 tantos entre ambos) y están en plena vigencia. Entonces, ¿por dónde puede pasar la explicación de que el Matador vaya al banco?

La falta de ritmo

La razón fundamental por la cual Cavani no vino a la pasada ventana de Eliminatorias fue su falta de ritmo. Luego de haber tenido unas prolongadas vacaciones en Uruguay (se unió al Manchester United con la Premier League ya iniciada), el salteño quería ponerse en forma y sobre todo pelear por un lugar luego de la llegada de Cristiano Ronaldo. Necesitaba permanecer en Inglaterra. El cuerpo técnico celeste entendió que no convocarlo sería una inversión a futuro, porque repercutiría no solo en una buena puesta a punto desde lo físico, sino también desde lo anímico.

La situación no ha cambiado mucho, porque Cavani ha jugado poco (118 minutos en cuatro presencias) y en el único partido que fue titular con Manchester apenas disputó 57'. Fue el último ante Everton, tuvo una sola situación de gol, tocó poco la pelota y salió reemplazado por Cristiano Ronaldo y con cara de pocos amigos. Es decir, sigue con poco ritmo de juego y ante un equipo con defensas rápidos como Colombia, tal vez lo mejor sea que dispute los últimos minutos con los rivales ya algo desgastados.

Más velocidad en el ataque

Teniendo en cuenta esa velocidad del fondo de Colombia, Tabárez también puede valorar que necesita más velocidad en el último tramo de campo y con una delantera formada por Cavani y Suárez eso no es posible. Podría conseguir potencia y contundencia, pero no vértigo. Por allí puede explicarse entonces la permanencia de Brian Rodríguez en la oncena (ya jugó ante Ecuador en el último partido), con el objetivo de que Giorgian De Arrascaeta jugando como enganche tenga la opción de poner a correr a un punta para que el otro (Suárez) defina por el medio.

Gestión de los futbolistas

"Hay que gestionar los tiempos, pero a veces no condicen con lo que se está viendo desde el punto de vista táctico. A veces se hace durar más a un jugador porque se lo necesita, pero lo condiciona para el próximo partido", dijo Tabárez el lunes. Esta es otra posible explicación: gestionar las exigencias a Cavani. Es posible que no esté desde el vamos en este juego y que sí lo haga el domingo ante Argentina, pasando Luis Suárez al banco con el objetivo de que ambos puedan estar juntos el próximo jueves 14 en Manaos ante Brasil.

Con tres partidos exigentes en el horizonte en una semana, es imposible imaginarse a Cavani y Suárez (34 años ambos) jugando los 270 minutos.